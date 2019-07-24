Жених Джей Ло в честь юбилея посвятил певице трогательный ролик

Алекс Родригес поздравил любимую с 50-летием

Алекс Родригес и Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Культовая певица Дженнифер Лопес, которая сегодня отмечает 50-летие, продолжает принимать поздравления с юбилеем. Разумеется, что самый близкий человек Джей Ло – жених Алекс Родригес – одним из первых посвятил трогательный пост голливудской звезде.

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Так, на своей странице в Instagram будущий супруг Дженнифер Лопес опубликовал трогательный ролик, в котором собраны самые лучшие и романтические моменты их совместной жизни влюбленных.

23 Июл 2019 в 7:27 PDT INSTAGRAM (@arod)

"Привет, именинница! С тех пор как мы вместе, ты каждый день даришь мне ощущение праздника. Спасибо за твои страсть, энергию, вдохновение и твое неустанное стремление быть успешной во всем", – сказал на камеру жених певицы.

Сама Джей Ло сразу же прокомментировала посвященный ей пост и написала, что мужчина растрогал ее до слез и поблагодарила за любовь.

"Я плачу. Я люблю нашу жизнь... Я так сильно тебя люблю... Спасибо мой прекрасный мачо", – написала именинница.

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