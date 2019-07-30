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Жених Скарлетт Йоханссон впервые прокомментировал свадьбу

Друзья сценариста отговаривали его от брака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:00
Скарлетт Йоханссон и Колин Джост
Скарлетт Йоханссон и Колин Джост
Фото: Getty Images

Жених актрисы Скарлетт Йоханссон, которая похвасталась роскошным помолвочным кольцом за 400 тысяч долларов, впервые заговорил о предстоящей свадьбе со звездой.

Все подробности о помолвке Скарлетт Йоханссон смотрите в нашем сюжете:

Как сообщает издание People, 37-летний сценарист Колин Джост впервые прокомментировал главное событие в его со Скарлетт жизни в программе Saturday Night Live. Колин признался, что его друзья поначалу отговаривали от этого шага. 

"Да, я женюсь, и это какое-то безумие! Я так долго боялся признания. Дело в том, что каждый раз люди, которые только поженились или готовились к этому, говорили мне: "О боже! Ты должен это сделать! Что может пойти не так?" При этом мои друзья, которые женаты уже более пяти лет, просили меня не торопиться с браком и отговаривали заводить детей", – откровенно рассказал Колин Джост.

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По его словам, именно Скарлетт удалось изменить его отношение к браку, поэтому Колин Джост решился сделать предложение. 

Ранее сообщалось, что студия Marvel выплатит Скарлетт Йоханссон рекордный гонорар за участие в сольном фильме, посвященном Черной вдове. Речь может идти о сумме в 25 миллионов долларов.

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Источник: People
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