Жениха Дженнифер Лопес обвинили в домогательствах
В неподобающем поведении бейсболиста обвинила звезда Playboy и фитнес-тренер
"Ложку дегтя" в идеальные с виду отношения знаменитой певицы и актрисы Дженнифер Лопес и ее жениха Алекса Родригеса внесла неожиданная новость – 43-летнего бейсболиста обвинили в домогательствах, передает The Sun.
В непристойном поведении Алекса уличила 44-летняя звезда Playboy и фитнес-тренер Зои Грегори. Женщина утверждает, что переписывалась с ним в WhatsApp. Зои призналась, что Родригес присылал ей фото своих гениталий и буквально "умолял об интиме втроем".
"Джей Ло удивительна, и она этого не заслуживает. Готовясь жениться на ней, он просил у меня записать ему секс-видео, и попросил меня договориться с другими девушками для секса втроем. Он вел себя по-грязному. Джей Ло нужно проснуться, мне ее жаль, и я не думаю, что это правильно".
Отмечается, что переписка Зои и Алекса длилась с декабря 2018 по январь 2019 года. Ни Дженнифер, ни Алекс не дали комментарии по этому поводу.
Отмметим, что совсем недавно Алекс Родригес наконец-то сделал предложение Джей Ло. После помолвки на Алекса также обрушилось обвинение в измене Дженнифер Лопес с его экс-супргой.
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