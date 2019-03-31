Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Жениха Дженнифер Лопес обвинили в домогательствах

В неподобающем поведении бейсболиста обвинила звезда Playboy и фитнес-тренер

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:40
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес сходили на свидание
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес сходили на свидание
Фото: AFP

"Ложку дегтя" в идеальные с виду отношения знаменитой певицы и актрисы Дженнифер Лопес и ее жениха Алекса Родригеса внесла неожиданная новость – 43-летнего бейсболиста обвинили в домогательствах, передает The Sun.

В непристойном поведении Алекса уличила 44-летняя звезда Playboy и фитнес-тренер Зои Грегори. Женщина утверждает, что переписывалась с ним в WhatsApp. Зои призналась, что Родригес присылал ей фото своих гениталий и буквально "умолял об интиме втроем".

Дженнифер Лопес с будущим мужем Алексом Родригесом
Дженнифер Лопес с будущим мужем Алексом Родригесом
Фото: AFP

"Джей Ло удивительна, и она этого не заслуживает. Готовясь жениться на ней, он просил у меня записать ему секс-видео, и попросил меня договориться с другими девушками для секса втроем. Он вел себя по-грязному. Джей Ло нужно проснуться, мне ее жаль, и я не думаю, что это правильно".

Пэрис Хилтон, Хью Хефнер и Зое Грегори
Пэрис Хилтон, Хью Хефнер и Зое Грегори
Фото: Getty Images

Отмечается, что переписка Зои и Алекса длилась с декабря 2018 по январь 2019 года. Ни Дженнифер, ни Алекс не дали комментарии по этому поводу.

Отмметим, что совсем недавно Алекс Родригес наконец-то сделал предложение Джей Ло. После помолвки на Алекса также обрушилось обвинение в измене Дженнифер Лопес с его экс-супргой.

Смотрите видео об откровенных и шокирующих признаниях звезд:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В розовым пальто и кроссовках: стильный образ Дженнифер Лопес на прогулке с женихом Горячая парочка: новая совместная фотосессия Джей Ло с женихом Алексом Дженнифер Лопес и Алекс Родригес вышли в свет впервые после слухов об измене
Дженнифер Лопес домогательства
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Ветров: «Выбираться из отношений с Верой Сотниковой было тяжело»
Ветров: «Выбираться из отношений с Верой Сотниковой было тяжело»
Мария Порошина оставила маленького сына и уехала
Мария Порошина оставила маленького сына и уехала
Невероятная вкуснятина из картошки и сыра. Такого вы точно не ели
Невероятная вкуснятина из картошки и сыра. Такого вы точно не ели
Марина Неелова: роман с Гарри Каспаровым и рождение ребенка
Марина Неелова: роман с Гарри Каспаровым и рождение ребенка

Популярные статьи

Сегодня, 12:39Food

"МастерШеф. Профессионалы": кто покинул проект в пятом выпуске

Сегодня, 12:36Wellness

Как легко адаптироваться к переводу времени: ТОП-10 советов

Сегодня, 08:30Fun

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

Вчера, 13:21Техно

Модный Windows 10: ТОП-7 нововведений апрельского обновления

Вчера, 11:31Шоу-бизнес

Главное за неделю: Наталья Могилевская переехала из Киева, а Джастин Бибер уходит со сцены

Вчера, 11:00Шоу-бизнес

Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства

Вчера, 10:45Шоу-бизнес

"Холостяк 9": страстные поцелуи, скандал и все подробности четвертого выпуска

Вчера, 09:34Техно

Ученые поймали свет на скорости 10 миллиардов кадров: видео

Вчера, 07:00Wellness

Быстрая диета: четыре варианта экспресс-похудения

29 мартаТехно

Названы ТОП-10 лучших смартфонов весны

29 мартаFun

29 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

29 мартаТехно

Игра The Elder Scrolls Blades вышла для Android и iOS

29 мартаFun

Россиянка рассказала о жизни с "несуществующим размером груди"

29 мартаСтиль

Бриллиантовая брошь и шляпа с цветами: Елизавета II надела пастельно-салатовое пальто

29 мартаПсихология

Чего никогда не стоит делать для мужчины

29 мартаПсихология

Гороскоп на сегодня: Рыбам стоит заняться собой, а Львам составить план действий на будущее

Новости партнеров

Сын Игоря Бужинского найден мертвым во дворе дома
Сын Игоря Бужинского найден мертвым во дворе дома
Бродяга любви: пластические операции и скандалы Леонтьева
Бродяга любви: пластические операции и скандалы Леонтьева
Сорвавшаяся свадьба и другие неизвестные факты из жизни Миронова
Сорвавшаяся свадьба и другие неизвестные факты из жизни Миронова
Константин Богомолов впервые высказался о Ксении Собчак
Константин Богомолов впервые высказался о Ксении Собчак
Самая лучшая закуска быстрого поедания. Готовится за 5 минут
Самая лучшая закуска быстрого поедания. Готовится за 5 минут
Изюминки, которые сделали внешность знаменитостей узнаваемой
Изюминки, которые сделали внешность знаменитостей узнаваемой
Диетолог назвала самый полезный суп
Диетолог назвала самый полезный суп
Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью
Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью