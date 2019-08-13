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Жениха Дженнифер Лопес ограбили: что украли у Алекса Родригеса

Инцидент случился в Сан-Франциско

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:18
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Фото: AFP

Алекс Родригес, который недавно показал фото своей невесты Дженнифер Лопес в бикини, стал жертвой грабителей. Из автомобиля спортсмена похитили ювелирные изделия и электронику. Инцидент случился в Сан-Франциско вечером 11 августа. Об этом сообщает People.

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Представители полицейского управления Сан-Франциско заявили, что кража со взломом состоялась в воскресенье в период с 21:00 по 23:10. В это время Алекс ужинал в одном из ресторанов. Отметим, автомобиль, из которого похитили драгоценности Родригеса, был арендованным. 

По словам офицера из полицейского управления Адама Лобсингера, среди похищенных вещей были сумки, фотоаппарат, ноутбук, ювелирные изделия и "разное электронное оборудование".

В настоящее время ведется расследование. Уже была озвучена стоимость украденных вещей – 500 тысяч долларов, однако представитель Алекса Родригеса заявил, что сумма весьма преувеличена.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес показала, как отдыхает с женихом в Израиле.

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