Женщина-трансгендер Даниэла Вега вошла в историю "Оскара"

В ночь с 4 на 5 марта 2018 года состоялась 90-я церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар". Ведущим премии Академии кинематографических искусств и наук США "Оскар" второй год подряд был выбран комик Джимми Киммел.

Лучшим фильмом на иностранном языке стала картина чилийского режиссера Себастьяна Лелио "Фантастическая женщина", главную роль в которой исполняет трансгендер по имени Даниэла Вега. Она также удостоилась чести стать первой женщиной-трансгендером, которая вышла на сцену для того, чтобы объявить выступление одного из номинантов на "Оскар" в категории Лучшая песня" Суфьяна Стивенса с композицией "Mystery of Love" из фильма "Зови меня своим именем".

"Спасибо всем за такой чудесный момент. Я хочу призвать вас открыть ваши сердца и почувствовать реальность, почувствовать любовь", – сказала Даниэла во время объявления музыканта.

Прямая трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар" состоялась в эфире телеканала "Украина". Зрители канала первыми узнали имена всех триумфаторов церемонии, получивших награду в своих номинациях.

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