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Женщина в платье "вырви глаз": Маша Ефросинина "раскритиковала" наряд Оли Поляковой

Телеведущая и певица не упускают возможности "подколоть" друг друга

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:34
Маша Ефросинина ответила хейтерам
Маша Ефросинина ответила хейтерам
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Во время съемок супершоу "Дивовижні люди", которое выходит на канале "Украина" по субботам в 21:00, эксперты проекта – телеведущая Маша Ефросинина и певица Оля Полякова – не упускали момента "подколоть" друг друга.

Участница проекта Александра Чиркова, которая владеет уникальной визуальной памятью, также продемонстрировала умение рисовать живописные картины… шоколадом. Такая способность приглянулась телеведущей Маше Ефросининой, которая, в прочем, отметила, что после 15:00 сладкое не ест.

Участница шоу "Дивовижні люди" Александра Чиркова
Участница шоу "Дивовижні люди" Александра Чиркова
Фото: пресс-служба канала "Украина"

"Маша, желаю, чтобы ты никогда не толстела от шоколада", – съязвила певица Оля Полякова. "Дай бог тебе мужа доброго и богатого!" – тут же парировала Маша Ефросинина.

Маша Ефросинина
Маша Ефросинина
Фото: пресс-служба канала "Украина"

"Скажите, а может ли научиться создавать такую красоту простая женщина из народа?" – поинтересовалась Полякова у участницы шоу канала "Украина". "Это кто тут из народа? Женщина в платье "вырви глаз"?" – оценила Ефросинина наряд певицы.

Впрочем, уже спустя пару мгновений Оля и Маша попросили не воспринимать их "подколы" всерьез. "На самом деле, мы просто немного дуреем", – отметила Маша.

Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: пресс-служба канала "Украина"

Как сообщалось ранее, ведущим новейшего супершоу стал Александр Скичко, а звездными экспертами – популярная телеведущая, почетный посол фонда ООН в области народонаселения в Украине Маша Ефросинина, известная певица, Королева ночи Оля Полякова, ведущий главного ток-шоу страны "Говорить Україна" на канале "Украина" Алексей Суханов и ученый, популяризатор науки Виктор Комаренко. В проекте "Дивовижні люди" эксперты комментируют уникальность, практичность и сложность обучения навыку героя, а также помогают зрителям выбрать самого удивительного участника шоу. 

Ранее мы сообщали, что пятый финалист шоу "Дивовижні люди" запомнил 24 тыс. знаков числа Пи после запятой. А еще одна участница супершоу обучает японскому языку за 45 минут.

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Источник: Сегодня
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