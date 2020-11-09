Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Женственность и тайна: Тина Кароль стала первой украинской звездой на обложке книги Vogue

Сегодня, 11:52

Певица украсила обложку коллекционного издания книги

Певица Тина Кароль, которая ранее впечатлила платьем от David Koma с глубоким декольте, вновь очаровала поклонников. С самого утра певица показала результат сотрудничества с журналом Vogue, тизером которого она интриговала ранее в своем Instagram.

В воскресенье знаменитость анонсировала новый проект, который создается в коллаборации с Vogue и теперь поклонники могут увидеть – певица украсила обложку. Но не обложку нового номера, а обложку книги – Ukrainian Women in Vogue!

A post shared by (@tina_karol) on

Новая книга Vogue рассказывает о сильных героинях, которые оставляют свой след в истории и меняют мир. Украинками, которым посвящена книга стали Елена Зеленская, Милла Йовович, Маша Ефросинина, София Андрухович, Эмине Джапарова, Анна Ризатдинова, Джамала и другие.

Тина Кароль предстала на обложке в очаровательном и одновременно загадочном образе, позируя на камеру в профиль.

Кроме того, это первый раз в истории Vogue Ukraine, когда обложку украшает украинская звезда.

Тина Кароль на обложке книги Vogue
Тина Кароль на обложке книги Vogue
Фото: instagram.com/tina_karol

Напомним, что ранее Тина Кароль заявила, что не против забеременеть как можно скорее.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Главное за неделю: смерть Михаила Жванецкого и скандал с Олегом Кензовым МакSим потеряла третьего ребенка на позднем сроке беременности — признание певицы Обстановка не по кайфу: Олега Кензова обвинили в домашнем насилии - коротко о происходящем
Тина Кароль шоу-бизнес певица Vogue
Реклама

Новости партнеров

Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
Русская Кардашьян показала свое богатство в бикини
Русская Кардашьян показала свое богатство в бикини
Одесский рецепт 1912 года. Тонкостях засаливания огурцов
Одесский рецепт 1912 года. Тонкостях засаливания огурцов
Соблазнительная сестра Лободы в золотом платье затмила певицу
Соблазнительная сестра Лободы в золотом платье затмила певицу

Популярные статьи

Сегодня, 05:04Психология

Гороскоп на сегодня 9 ноября: Водолей будет покорять мир, а Рыбы – двигаться вверх по карьерной лестнице

Вчера, 15:59Шоу-бизнес

Мелания Трамп подает на развод с Дональдом Трампом – СМИ

Вчера, 09:58Events

Дмитриев день: поздравления, стихи, картинки, открытки

Вчера, 06:40Психология

Гороскоп на неделю 8-14 ноября: все знаки зодиака

Вчера, 05:54Психология

Гороскоп на сегодня 8 ноября: Овны могу воплощать свои мечты, а Тельцы – влюбляться

Вчера, 05:20Events

Дмитриев день-2020: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 05:05Events

8 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

7 ноябряШоу-бизнес

Директор Жванецкого назвал причину смерти артиста и рассказал, где его похоронят

7 ноябряFun

Родительские субботы-2020: календарь поминальных дней на весь год

7 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 7 ноября: Тельцу нужно повзрослеть, а Близнецов ждет нелегкая работа

7 ноябряEvents

Дмитриевская поминальная суббота: открытки и картинки в родительский день

7 ноябряEvents

Дмитриевская родительская суббота: что ни в коем случае нельзя делать 7 ноября

6 ноябряШоу-бизнес

Обстановка не по кайфу: Олега Кензова обвинили в домашнем насилии – коротко о происходящем

6 ноябряПсихология

Что нужно успеть сделать до Нового, 2021 года? Астрологи дали советы всем знакам зодиака

6 ноябряАфиша

Умер Михаил Жванецкий в возрасте 86 лет

6 ноябряFood

Блюда из тыквы: ТОП-5 необычных осенних рецептов

Новости партнеров

На отдыхе она, а кайфуем мы. Ослепительные фото жены Реброва
На отдыхе она, а кайфуем мы. Ослепительные фото жены Реброва
Публика «раскусила» секрет неувядаемой молодости 73-летней Ротару
Публика «раскусила» секрет неувядаемой молодости 73-летней Ротару
Украинка с 13-м размером бюста взбудоражила видом в спортзале
Украинка с 13-м размером бюста взбудоражила видом в спортзале
Какие поцелуи любят мужчины разных знаков Зодиака
Какие поцелуи любят мужчины разных знаков Зодиака
31-летняя певица Яна Соломко изменилась до неузнаваемости
31-летняя певица Яна Соломко изменилась до неузнаваемости
Украинская легкоатлетка Ткачук влюбит вас с первого взгляда
Украинская легкоатлетка Ткачук влюбит вас с первого взгляда
"Не рожала бы, если бы знала": слова Жанны в последние дни жизни
"Не рожала бы, если бы знала": слова Жанны в последние дни жизни
Новый особняк Ани Лорак под Москвой поражает роскошью
Новый особняк Ани Лорак под Москвой поражает роскошью

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять