Женственность и тайна: Тина Кароль стала первой украинской звездой на обложке книги Vogue
Певица украсила обложку коллекционного издания книги
Певица Тина Кароль, которая ранее впечатлила платьем от David Koma с глубоким декольте, вновь очаровала поклонников. С самого утра певица показала результат сотрудничества с журналом Vogue, тизером которого она интриговала ранее в своем Instagram.
В воскресенье знаменитость анонсировала новый проект, который создается в коллаборации с Vogue и теперь поклонники могут увидеть – певица украсила обложку. Но не обложку нового номера, а обложку книги – Ukrainian Women in Vogue!
Новая книга Vogue рассказывает о сильных героинях, которые оставляют свой след в истории и меняют мир. Украинками, которым посвящена книга стали Елена Зеленская, Милла Йовович, Маша Ефросинина, София Андрухович, Эмине Джапарова, Анна Ризатдинова, Джамала и другие.
Тина Кароль предстала на обложке в очаровательном и одновременно загадочном образе, позируя на камеру в профиль.
Кроме того, это первый раз в истории Vogue Ukraine, когда обложку украшает украинская звезда.
Напомним, что ранее Тина Кароль заявила, что не против забеременеть как можно скорее.
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