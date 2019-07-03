Женя Кот женился: появились новые фото со свадьбы
Известный украинский хореограф женился еще в январе 2019
31-летний украинский хореограф, участник шоу "Танці з зірками" Женя Кот женился на Таити. Свадьба состоялась еще в январе 2019 года. Избранницей Евгения стала 28-летняя гимнастка, модель и 4-кратная чемпионка мира по танцу на пилоне – Наталья Татаринцева.
В январе пара улетела на тихоокеанский остров Муреа, который расположен неподалеку Таити, чтобы скрепить себя узами брака в романтичном месте. Однако свадебными снимками Евгений Кот и Наталья Татаринцева начали делиться только сейчас.
"Ещё немного фото с церемонии на Таити!", – написал хореограф.
Для церемонии влюбленные выбрали оригинальные наряды – Женя Кот отдал предпочтение белому casual-костюму, а Наталья Татаринцева блистала в серебристом платье с глубоким декольте и высоким разрезом.
Кроме того, Евгений опубликовал видео, на котором видно, как проходила их колоритная свадебная церемония.
На ролике видно, что церемония проходила в гавайском стиле. Молодоженов усыпали лепестками алых роз, в то время как Женя и Наталья мило танцевали. В конце видео жених по традиции целует невесту.
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