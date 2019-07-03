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Женя Кот женился: появились новые фото со свадьбы

Известный украинский хореограф женился еще в январе 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:41
Женя Кот женился
Женя Кот женился
Фото: Instagram

31-летний украинский хореограф, участник шоу "Танці з зірками" Женя Кот женился на Таити. Свадьба состоялась еще в январе 2019 года. Избранницей Евгения стала 28-летняя гимнастка, модель и 4-кратная чемпионка мира по танцу на пилоне – Наталья Татаринцева

В январе пара улетела на тихоокеанский остров Муреа, который расположен неподалеку Таити, чтобы скрепить себя узами брака в романтичном месте. Однако свадебными снимками Евгений Кот и Наталья Татаринцева начали делиться только сейчас.

"Ещё немного фото с церемонии на Таити!", – написал хореограф.

Для церемонии влюбленные выбрали оригинальные наряды – Женя Кот отдал предпочтение белому casual-костюму, а Наталья Татаринцева блистала в серебристом платье с глубоким декольте и высоким разрезом.

INSTAGRAM (@kot_jenya) on

Кроме того, Евгений опубликовал видео, на котором видно, как проходила их колоритная свадебная церемония.

INSTAGRAM (@kot_jenya) on

На ролике видно, что церемония проходила в гавайском стиле. Молодоженов усыпали лепестками алых роз, в то время как Женя и Наталья мило танцевали. В конце видео жених по традиции целует невесту.

Ранее мы также писали, что в новом сезоне шоу "Танці з зірками" обновится состав жюри.

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