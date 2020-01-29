Жертву Харви Вайнштейна обвинили во лжи: как прошло заседание суда в Нью-Йорке

42-летняя женщина расплакалась во время дачи показаний

Харви Вайнштейн Фото: Getty Images

Слушание по скандальному делу голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна, которого обвиняют в изнасиловании и сексуальных домогательствах, продолжается. Так, во время судебного заседания в Нью-Йорке одна из предполагаемых жертв не сдержала эмоций и расплакалась во время дачи показаний.

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Как информирует издание Variety, свидетель по скандальному делу Мими Халеи расплакалась, после чего адвокат Харви Вайнштейна обвинил женщину во лжи и заявил, что она не поддерживает отношения с продюсером от октября 2017 года. Во время дачи показаний Мими рассказывала, как продюсер превратил дружескую встречу в своей квартире на Манхэттене в июле 2006 года в ужасное испытание. По ее словам, он принудил Халеи к оральному сексу.

Отметим, что 42-летняя женщина была одной из первых, чьи обвинения послужили основанием для возбуждения уголовного дела против голливудской знаменитости.

Отметим, что более 80 женщин выдвинули против Харви Вайнштейна обвинения. С 30 предполагаемыми жертвами домогательств он смог договориться об урегулировании конфликта, заплатив 25 миллионов долларов за снятие обвинений.

Накануне молодую модель Джиджи Хадид вызывали в суд по делу Харви Вайнштейна.

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