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"Жила в коммуналке": известная российская певица умерла в нищете

Она первой исполнила песню "Спят усталые игрушки"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:30
Умерла Валентина Дворянинова Фото: pixabay
Умерла Валентина Дворянинова
Фото: pixabay

Популярная советская певица Валентина Дворянинова ушла из жизни в возрасте 91 года, сообщает "Российская газета".

По словам ее подруги Ольги Диктович, она умерла в одном из частных подмосковных пансионатов для пожилых людей. Как отмечается, Дворянинова была первой исполнительницей песни "Спят усталые игрушки", которая была записана в 1964 году.

Наиболее известными композициями певицы были песни "Калина красная", "Карелия", "Как тебе служится" и "Линахамари".

"Валя умерла в одном из частных подмосковных пансионатов для пожилых людей, где она жила последнее время", – рассказывает Ольга Диктович, многолетняя подруга певицы.

Валентина Петровна жила одна. Не было у любимой певицы миллионов, собственной квартиры, всю жизнь она прожила в комнате коммунальной квартиры.

Прощание с Валентиной Петровной Дворяниновой пройдет 25 марта в зале Митинского крематория.

Напомним, 6 ноября прошлого года от болезни скончался Арунас Сторпирштис – актер из "Мушкeтeрoв" и "Зимней вишни". Также мы писали о смерти известной актрисы Юлии Волчковой.

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