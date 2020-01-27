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Жители Канады возмущены: против Меган Маркл и принца Гарри создали петицию

Местное население отказывается обеспечивать герцогов Сассекских

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:13
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл после заявления о выходе из королевской семьи перебрались на неопределенное время в Канаду. Отметим, что герцоги Сассекские отказываются от титулов и намерены стать финансово независимыми. Но на данный момент супруги получают материальную поддержку от Канады за счет государственных средств.

Смотрите в сюжете, каких привилегий лишились Меган Маркл и принц Гарри:

По информации издания The Washington Post, местные жители крайне недовольны сложившейся ситуацией и уже создали петицию против королевской четы. Новый документ подписали уже более 90 тысяч канадцев.

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"Канадцы желают герцогу и герцогине Сассекским всего наилучшего в их стремлении к финансовой независимости. А это важно, потому что канадские налогоплательщики не должны покрывать счета пары", – говорится в документе.

Как говорит глава канадской федерации налогоплательщиков, это всего лишь 0,2% населения страны. Но большинство местных жителей все же едины во мнении, что их государство не должно обеспечивать Меган Маркл и принца Гарри.

Недавно мы рассказывали о том, что Меган Маркл и принц Гарри вновь оказались в центре скандала. Также сообщалось, что герцогиня Сассекская может стать гостьей популярного ТВ-шоу.

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