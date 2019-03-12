Регина Тодоренко показала фигуру после родов и рассказала о питании

Телеведущая призналась, что первый месяц употребляла все, но переборщила

Регина Тодоренко рассказала о питании после родов Фото: instagram.com/reginatodorenko

Появление ребенка – это не только счастье, но еще и пара лишних сантиметров на талии. Грудное вскармливание частично решает проблему, но чтобы вернуться в прежнюю форму, необходимо придерживаться определенного питания и выполнять физические нагрузки. Регина Тодоренко, которая стала мамой в декабре 2018-го, призналась, как питалась после родов.

Телеведущая с грудным сыном Михаилом отправилась работать и отдыхать в Дубай и показала, как выглядит в купальнике спустя три месяца после родов. Многие подписчики восхитились фигурой Регины Тодоренко, и она решила поделиться своим рационом после рождения ребенка на своей странице в Instagram.

"Живот, как видите, ещё висит, но врачи сказали, что к 4-5 месяцу после родов все придёт в норму!", – написала телеведущая и подробно рассказала о послеродовом рационе.

Регина Тодоренко в купальнике показала фигуру после родов Фото: instagram.com/reginatodorenko

Первый месяц я ела всё. Скажу честно – переборщила: у ребёнка покраснели щеки, так как маленький кишечник не успел проснуться, а я не сразу сообразила, что нужно постепенно приучать человека к новой еде.

Второй месяц: брокколи, кабачок, картофель, авокадо, зелёный болгарский перец, шпинат, овсяная кашка, кукурузная каша, гречневая, киноа, рис, морковь, тыква, желтки яиц, Индейка, телятина, кролик, оливковое масло, лук, соль, перец – по возможности все печёное и на пару.

Регина Тодоренко с сыном Михаилом Фото: instagram.com/reginatodorenko

Третий месяц: ко всему вышеперечисленному добавляем свеклу, рукколу, рыбу, кокосовое масло, кокосовую муку (мои любимые кексы), артишок, оливки, баклажан, иногда латте с кокосовым или овсяным молоком, листья салата, кунжут, хумус, чечевица, круассаны (не удержалась).

Исключила сыры. Вычислила, простите, что вздутие у нас от сыра. А также сахар и соусы.

Йога каждое утро по 15-20 минут.

Массаж – 15 раз.

Вода – 3,5 литра в день (вместе с чаем): 2 литра мне, 1,5 литра для Майкла.

Ранее мы писали, что Сергей Бабкин станет отцом в четвертый раз. Снежана Бабкина пребывает на седьмом месяце беременности.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram