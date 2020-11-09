Жизнь Анастасии Заворотнюк во время борьбы с онкологией: актриса выходит на тайные прогулки

Семья ни на минуту не оставляет актрису одну

Актриса и звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк, которая после долгой паузы вышла на связь, тайно выходит на улицу, чтобы прогуляться.

Как известно, актриса борется с раком мозга, диагностировали который у нее более года назад. Сейчас Анастасия Заворотнюк живет с семьей в загородном доме, где выходит на прогулки на своем участке. Как сообщает "Телепрограмма", родные знаменитости переживают, что кто-то может ее сфотографировать. Поэтому Анастасия гуляет за высоким забором.

Анастасия Заворотнюк выходит на прогулки Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Когда актрисе необходимо ехать на процедуры в клинику, автомобиль забирает ее прямо у дома. Кроме того, в дом кроме семьи никто не вхож, потому что ослабленный иммунитет Заворотнюк подвержен вирусам и другим заболеваниям.

Поэтому день рождения двухлетней дочки Анастасии Заворотнюк прошел в кругу семьи. Присутствовал муж актрисы Петр Чернышев, близкие подруги, мама, и дети от предыдущего брака.

Петр Чернышев уделяет актрисе все свободное время, и лишь иногда уезжает по работе.

Напомним, что ранее дочь Анастасии Заворотнюк ответила на вопросы о болезни матери.

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