Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Жизнь Анастасии Заворотнюк во время борьбы с онкологией: актриса выходит на тайные прогулки

Сегодня, 17:15

Семья ни на минуту не оставляет актрису одну

Актриса и звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк, которая после долгой паузы вышла на связь, тайно выходит на улицу, чтобы прогуляться.

Как известно, актриса борется с раком мозга, диагностировали который у нее более года назад. Сейчас Анастасия Заворотнюк живет с семьей в загородном доме, где выходит на прогулки на своем участке. Как сообщает "Телепрограмма", родные знаменитости переживают, что кто-то может ее сфотографировать. Поэтому Анастасия гуляет за высоким забором.

Анастасия Заворотнюк выходит на прогулки
Анастасия Заворотнюк выходит на прогулки
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Когда актрисе необходимо ехать на процедуры в клинику, автомобиль забирает ее прямо у дома. Кроме того, в дом кроме семьи никто не вхож, потому что ослабленный иммунитет Заворотнюк подвержен вирусам и другим заболеваниям.

Поэтому день рождения двухлетней дочки Анастасии Заворотнюк прошел в кругу семьи. Присутствовал муж актрисы Петр Чернышев, близкие подруги, мама, и дети от предыдущего брака.

Петр Чернышев уделяет актрисе все свободное время, и лишь иногда уезжает по работе.

Напомним, что ранее дочь Анастасии Заворотнюк ответила на вопросы о болезни матери.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн госпитализирована с травмой "Была Алентова, а стала...": как изменилась 78-летняя звезда фильма "Москва слезам не верит" Коллега Анастасии Заворотнюк проговорилась, что актриса не сама рожала младшую дочь
актриса Анастасия Заворотнюк Моя прекрасная няня
Реклама

Новости партнеров

"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
Хозяйка самых красивых ягодиц показала все свои достоинства
Хозяйка самых красивых ягодиц показала все свои достоинства
Испанская гандболистка, которая излучает красоту
Испанская гандболистка, которая излучает красоту
Хурма - чем она полезна. Кому нужно ее есть, а кому запрещено
Хурма - чем она полезна. Кому нужно ее есть, а кому запрещено

Популярные статьи

Сегодня, 15:27Food

Как варить глинтвейн дома: рецепт согревающего напитка с сухим вином

Сегодня, 08:00Fun

Тест с фантазией на знание украинского языка: где реальное слово, а где выдуманное

Сегодня, 05:04Психология

Гороскоп на сегодня 9 ноября: Водолей будет покорять мир, а Рыбы – двигаться вверх по карьерной лестнице

Сегодня, 00:01Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в одиннадцатом эфире

Вчера, 17:14Шоу-бизнес

Не бросила любимых учеников и с титулом второй леди. Что мы знаем о Джилл Байден

Вчера, 15:59Шоу-бизнес

Мелания Трамп подает на развод с Дональдом Трампом – СМИ

Вчера, 09:58Events

Дмитриев день: поздравления, стихи, картинки, открытки

Вчера, 06:40Психология

Гороскоп на неделю 8-14 ноября: все знаки зодиака

Вчера, 05:54Психология

Гороскоп на сегодня 8 ноября: Овны могу воплощать свои мечты, а Тельцы – влюбляться

Вчера, 05:20Events

Дмитриев день-2020: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 05:05Events

8 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

7 ноябряШоу-бизнес

Директор Жванецкого назвал причину смерти артиста и рассказал, где его похоронят

7 ноябряFun

Родительские субботы-2020: календарь поминальных дней на весь год

7 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 7 ноября: Тельцу нужно повзрослеть, а Близнецов ждет нелегкая работа

7 ноябряEvents

Дмитриевская поминальная суббота: открытки и картинки в родительский день

7 ноябряEvents

Дмитриевская родительская суббота: что ни в коем случае нельзя делать 7 ноября

Новости партнеров

Русская Кардашьян показала свое богатство в бикини
Русская Кардашьян показала свое богатство в бикини
Затравленная сноха Кудрявцевой рассекретила жуткую драму
Затравленная сноха Кудрявцевой рассекретила жуткую драму
Яд в чистом виде: врачи рассказали, какой суп самый опасный
Яд в чистом виде: врачи рассказали, какой суп самый опасный
10 обязательных для приобретения платьев на осень 2020
10 обязательных для приобретения платьев на осень 2020
Самая богатая певица Украины встала на колени, удивив своим хобби
Самая богатая певица Украины встала на колени, удивив своим хобби
Наталию Могилевскую жестко раскритиковали в сети
Наталию Могилевскую жестко раскритиковали в сети
Красотка-жена DZIDZIO восхитила видом на пляже в купальнике
Красотка-жена DZIDZIO восхитила видом на пляже в купальнике
Убитая горем экс-жена Павлика не сдержалась: вот ее слова
Убитая горем экс-жена Павлика не сдержалась: вот ее слова

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять