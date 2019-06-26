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В СМИ распространили фейковую новость о состоянии здоровья Анджелины Джоли

Фанаты встревожены новостью о состоянии актрисы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:35
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Фото: AFP

Зарубежные СМИ распространили ложную информацию о том, что якобы голливудская актриса Анджелина Джоли, которой приписывают роман со звездой Киану Ривзом, во время недавней поездки с гуманитарной миссией в Колумбию потеряла сознание и попала в больницу. 

Смотрите видео о том, как Анджелина Джоли получила нового звездного врага:

Фанаты встревожены подобной информацией, ведь 44-летняя Джоли в последнее время действительно выглядит истощенной и можно предположить, что у многодетной матери проблемы со здоровьем. По недостоверным данным прессы, голливудская знаменитость якобы попала в больницу, где врачи предупредили ее об опасности. 

Но, как отмечает зарубежное издание Gossip Cop, с Анджелиной Джоли сейчас все в порядке и она чувствует себя хорошо. Отметим, что в прессе часто появляется информация об ухудшении состояния здоровья голливудского секс-символа. Поклонники переживают, что это связанно с недавним разводом с актером Брэдом Питтом.

Ранее мы также писали, что дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, 13-летняя Шайло, начала пить гормоны, чтобы подготовиться к смене пола.Также сообщалось, что недавно Анджелина Джоли подготовила для своей дочери Шайло необычную вечеринку в стиле horror ко дню рождения.

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