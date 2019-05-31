Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Жизнь налаживается: Адель после развода купила дом за 10 миллионов долларов

Британская певица решила сделать себе подарок

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:40
Адель
Адель
Фото: Getty Images

Знаменитая британская певица Адель, которая официально развелась со своим супругом и отцом ее ребенка - Саймоном Коннекки, купила себе роскошный дом за 10 миллионов долларов. Еще бы! Может себе позволить, ведь артистка признана самой богатой певицей Великобритании, которым до 30 лет. 

В январе Адель заявила, что уходит со сцены. Подробности смотрите в сюжете:

Как только появилась новость о том, что Адель решила уйти от мужа, фанаты обеспокоились о ее финансовым состоянием, ведь после развода британская певица могла потерять половину своего состояния. Но этого не случилось и 31-летняя артистка решила побаловать себя покупкой роскошной недвижимости. 

Как сообщает издание Variety, особняк в элитном районе Беверли-Хиллз площадью 560 квадратных метров оборудован пятью спальнями и шестью ванными комнатами. Также в новом доме певицы есть спортивный зал, личный кабинет, гостиная с камином и библиотека необычной формы. 

Смотрите фото нового особняка британской певицы Адель:

Новый дом Адель в Беверли-Хиллз
Фото: Variety
Новый дом Адель в Беверли-Хиллз
Фото: Variety
Новый дом Адель в Беверли-Хиллз
Фото: Variety
Новый дом Адель в Беверли-Хиллз
Фото: Variety
Новый дом Адель в Беверли-Хиллз
Фото: Variety
Новый дом Адель в Беверли-Хиллз
Фото: Variety
Новый дом Адель в Беверли-Хиллз
Фото: Variety
Новый дом Адель в Беверли-Хиллз
Фото: Variety
Новый дом Адель в Беверли-Хиллз
Фото: Variety
1/9

Напомним, что певица, которой недавно исполнился 31 год, на своей страничке в Instagram сделала публикацию, в котором написала о том, как прошел ее 31-й год и с какими трудностями она столкнулась. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
"Прошлый год оказался испытанием": Адель написала письмо к своему 31-летию День рождения Адель: чем прославилась британская певица Полна оптимизма: Адель неожиданно прокомментировала свой развод Адель разводится с Саймоном Коннекки - названа причина Певица Адель уходит со сцены и закрывает свой музыкальный бизнес
недвижимость развод шоу-бизнес адель
Источник: Variety
Реклама

Новости партнеров

Кот, проглотивший осу, стал звездой Сети
Кот, проглотивший осу, стал звездой Сети
Десять самых опасных продуктов для вашего желудка
Десять самых опасных продуктов для вашего желудка
Самая красивая бегунья. Zdeňka Seidlová покоряет Instagram
Самая красивая бегунья. Zdeňka Seidlová покоряет Instagram
Диетическая и очень вкусная окрошка без картошки и майонеза
Диетическая и очень вкусная окрошка без картошки и майонеза

Популярные статьи

Сегодня, 15:55Психология

Какие черты характера у женщин привлекают мужчин

Сегодня, 15:29Travel

Как получить биометрический паспорт: цена, документы и все нюансы

Сегодня, 13:39Fun

31 мая: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 12:35Wellness

Бананы: польза и вред для здоровья

Сегодня, 10:31Анонс

"Холостяк 9": как сложились отношения Никиты и Даши после проекта

Вчера, 14:29Психология

Как побороть страх: техники и практические советы от психологов

Вчера, 10:29Fun

Невесту высмеяли из-за экстремального мини на свадьбе: фото

Вчера, 10:27Шоу-бизнес

Такие счастливые: Настя Каменских и Потап показали новые фото с медового месяца

Вчера, 09:22Fun

30 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 05:04Психология

Гороскоп на сегодня: Близнецы могут осуществить карьерные мечты, а Ракам — лучше не отступать от убеждений

29 маяFun

29 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

29 маяШоу-бизнес

"Холостяк 9": история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

29 маяFun

Разбивший яйцо на голове у политика парень внезапно разбогател

29 маяТехно

Xiaomi выпустила "смартфон-убийцу" Redmi K20 Pro

28 маяWellness

Правильное питание для похудения: каким оно должно быть

28 маяWellness

Пищевое отравление – симптомы и первая помощь

Новости партнеров

Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков
Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков
Домашний тест на рак кишечника заменит дорогостоящие процедуры
Домашний тест на рак кишечника заменит дорогостоящие процедуры
Меган Маркл и принц Гарри переедут в Калифорнию
Меган Маркл и принц Гарри переедут в Калифорнию
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Як приготувати хінкалі: добірка рецептів з м'ясом і сиром
Як приготувати хінкалі: добірка рецептів з м'ясом і сиром
Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)
Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)
Желатин вместо мази: помощь поврежденным суставам бегунов
Желатин вместо мази: помощь поврежденным суставам бегунов
Салат «Печень под шубой»
Салат «Печень под шубой»
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь