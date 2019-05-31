Жизнь налаживается: Адель после развода купила дом за 10 миллионов долларов

Британская певица решила сделать себе подарок

Адель Фото: Getty Images

Знаменитая британская певица Адель, которая официально развелась со своим супругом и отцом ее ребенка - Саймоном Коннекки, купила себе роскошный дом за 10 миллионов долларов. Еще бы! Может себе позволить, ведь артистка признана самой богатой певицей Великобритании, которым до 30 лет.

В январе Адель заявила, что уходит со сцены. Подробности смотрите в сюжете:

Как только появилась новость о том, что Адель решила уйти от мужа, фанаты обеспокоились о ее финансовым состоянием, ведь после развода британская певица могла потерять половину своего состояния. Но этого не случилось и 31-летняя артистка решила побаловать себя покупкой роскошной недвижимости.

Как сообщает издание Variety, особняк в элитном районе Беверли-Хиллз площадью 560 квадратных метров оборудован пятью спальнями и шестью ванными комнатами. Также в новом доме певицы есть спортивный зал, личный кабинет, гостиная с камином и библиотека необычной формы.

Смотрите фото нового особняка британской певицы Адель:

Новый дом Адель в Беверли-Хиллз Фото: Variety Новый дом Адель в Беверли-Хиллз Фото: Variety Новый дом Адель в Беверли-Хиллз Фото: Variety Новый дом Адель в Беверли-Хиллз Фото: Variety Новый дом Адель в Беверли-Хиллз Фото: Variety Новый дом Адель в Беверли-Хиллз Фото: Variety Новый дом Адель в Беверли-Хиллз Фото: Variety Новый дом Адель в Беверли-Хиллз Фото: Variety Новый дом Адель в Беверли-Хиллз Фото: Variety 1/9

Напомним, что певица, которой недавно исполнился 31 год, на своей страничке в Instagram сделала публикацию, в котором написала о том, как прошел ее 31-й год и с какими трудностями она столкнулась.

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