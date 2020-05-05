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Жизнь после развода: Слава Каминская рассекретила возраст нового избранника

Певица призналась, что скоро выйдет замуж

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 17:19

На днях украинская певица и солистка группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская в прямом эфире с Олей Поляковой призналась, в каких отношениях осталась со своим бывшим мужем Эдгаром, а также не стала скрывать – после развода у нее появился новый мужчина. Более того, артистка рассекретила возраст избранника – ему 38 лет. Но пока называть его имени не собирается, ведь их личная жизнь с пластическим хирургом была у всех на виду.

После развода Слава старается находить общий язык с Эдгаром ради их двоих детей. И признается: им больше нечего делить, ведь у каждого налажена личная жизнь.

"А что нам делить? У каждого есть рядом свое тело, которое можно помять. Чего нам грустить?" – призналась певица.

Слава Каминская не общалась с отцом 20 лет. Детали в сюжете:

Оля не смогла не задать вопрос, который интересует поклонников певицы – собирается ли она еще замуж. На что Каминская ответила, что совсем скоро это произойдет: "Я скоро выйду. Варианты есть разные, а там уже кто возьмет. Я понимаю, что мой паспорт должен быть красивым".

Напомним, вскоре после того, как Слава и Эдгар развелись, хирург завел новые отношения с арт-директором украинского бренда одежды Ольгой Богатой. Сама же участница группы "НЕАНГЕЛЫ" призналась, что тяжело перенесла развод.

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