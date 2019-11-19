Жизнь ради детей: Ирина Билык намекнула на развод

Украинская певица заговорила о браке без любви

Ирина Билык Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Популярная украинская певица Ирина Билык, которую на днях жестко подставили, намекнула на развод со своим супругом – российским продюсером и фотографом Асланом Ахмадовым. Отметим, что вместе они воспитывают трехлетнего сына Табриза и живут на две страны.

Узнайте, как подставили Ирину Билык:

На своей странице в Instagram знаменитость написала откровенно о браке без любви и разводе, сопроводив публикацию черно-белым фото. Ко всему, Ирина Билык отметила, что от жизни нужно брать максимум и "не разменивать себя на брак вне любви".

"Как много у меня сильных женщин и девушек в подписчиках, им не нужно полумер: если любовь, то вся без остатка, если штамп в паспорте, то непременно с любовью. Какие вы у меня молодцы! Тоже считаю, что нужно брать все и не довольствоваться чем-то одним. Не разменивать себя на брак вне любви. А вот бывает так, что люди уже не любят друг друга, но все равно не разводятся. Иногда из-за материальных выгод, но чаще из-за детей. А вы смогли бы из-за ребенка наплевать на чувства и жить с нелюбимым человеком?", – обратилась певица к поклонникам, добавив тег "жизнь ради детей".

Многие фанаты восприняли публикацию, как намек певицы на проблемы в ее отношениях с Асланом Ахмадовым. Их подозрения усилило грустное фото артистки.

Напомним, ранее Ирина Билык показала, как выглядела в молодости.

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