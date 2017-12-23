Журнал Variety выбрал самые значительные смерти в сериалах за год

Сегодня, 02:25

В список, в частности, попала "Игра престолов", лишившаяся в седьмом сезоне сразу нескольких ключевых персонажей

Кадр из сериала &quot;Игра престолов&quot;
Кадр из сериала "Игра престолов"

Журнал Variety выбрал самые значительные смерти в сериалах за 2017 год.

В список, в частности, попала "Игра престолов", лишившаяся в седьмом сезоне сразу нескольких ключевых персонажей. Это, например, Оленна Тирелл (в исполнении Дайаны Ригг) и Петир Бейлиш (которого сыграл Эйдан Гиллен), а также дракон Визерион, хотя насколько он действительно мертв, сказать пока сложно.

Сериал "Родина" лишился Питера Куинна, которого играл Руперт Френд, а "Ходячие мертвецы" остались без Саши (Соникуа Мартин-Грин).

Кроме того, в перечень попала главная звезда "Нэшвилла" — Рейна Джеймс в исполнении Конни Бриттон.

Также в список включены миссис Эс (Мария Дойл Кеннеди) из сериала "Темное дитя" и Гордон Кларк (Скут Макнэйри) из сериала "Остановись и гори".

Напомним, звезда "Игры престолов" возглавил рейтинг самых безвкусно одетых мужчин 2017 года по версии GQ.

Также появился рейтинг лучших сериалов 2017 года по версии издания Vulture. Первое место занял сериал "Твин Пикс: Возвращение" Дэвида Линча и Марка Фроста.
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