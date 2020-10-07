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Жванецкий уходит со сцены

Сегодня, 20:31

Сатирик "чувствует себя пожилым человеком"

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий принял решение прекратить концертную деятельность и уйти со сцены.

Об этом сообщил его представитель Олег Сташкевич, передает ТАСС.

По словам Сташкевича, решение закрыть свою передачу и прекратить концертную деятельность писатель принял из-за возраста, поскольку "чувствует себя пожилым человеком".

"Михаил Михайлович покинул сцену, он закрыл передачу, он объявил, что возраст не позволяет, он не хочет (выходить на сцену. – Ред.)", – сказал собеседник агентства.

Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Там он окончил Институт инженеров морского флота и затем работал в торговом порту.

В студенческие годы участвовал в самодеятельности, начал писать миниатюры и монологи, которые часто исполнял сам.

В 1963 во время гастролей в Одессе Ленинградского театра миниатюр Жванецкий познакомился с Аркадием Райкиным, который взял его произведения в репертуар, а в 1964 году пригласил сатирика в свой театр.

Жванецкий давно стал сатириком-классиком, монологи которого часто цитируют. По его произведениям созданы многочисленные спектакли и книги.

Сейчас он живет и работает в Москве.

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