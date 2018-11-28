Зианджа рассказала, как из-за Могилевской оказалась на улице

Артистка долгое время работала с певицей

Зианджа. Фото: instagram.com/ziasphere

Певица-трансгендер Зианджа, которая поделилась своими детскими фото, вспомнила период сотрудничества с Натальей Могилевской. После того, как Зианджа, которая тогда еще была Борисом Апрелем, поучаствовала в "Фабрике звезд", ее под свое продюсерское крыло взяла Могилевская.

Зианджа рассказала Анатолию Анатоличу в "Зе Интервьюер", что Наталья заменяла ей родителей, в которых артистка так нуждалась. "У нас все было хорошо. После "Фабрики" она взяла меня под свое крыло. Мне все нравилось. У нас были отношения, как у сына с мамой. Я нуждалась в родительской заботе, и она мне это давала, плюс была моим продюсером. Но потом у нас все изменилось", – поделилась Зианджа.

Зианджа Фото: instagram.com/ziasphere

По словам певицы, у них с Могилевской случились разногласия. Продюсер не давала подопечной самовыражаться.

"Я жила, как птица в клетке. Творческой тюрьме. Я понимала, что мое имя на слуху, но я не могла самовыражаться. У нее были различные причины, как у продюсера. Она не сильно интересовалась моим мнением. У нас наступили разногласия, ссоры", – вспомнила исполнительница.

В какой-то момент Зианджа оказалась на улице, ей пришлось около трех дней ночевать на лавочке. "Мы сами оплачивали все свои счета. Но у нас, артистов, были не большие зарплаты. Да, в один момент я оказалась бездомной, ночевала на лавочке. Это было дня три", – поделилась Зианджа.

В 2018 году Зианджа приняла участие в "Голосі країни" Фото: instagram.com/ziasphere

После этого артистка уехала в Китай, где начала новую жизнь. Сейчас, признается Зианджа, она не общается с Могилевской. Но не потому, что поссорилась с ней, а потому, что "не было повода".

"Мы расстались в теплых отношениях, я очень благодарна ей за все, что она для меня сделала. Мы поняли, что лучше разойтись и пойти отдельными путями. Но мы не общаемся, нет повода", – объяснила певица.

Напомним, в июле певица-трансгендер Зианджа сменила имидж и показала декольте. Зианджа подстригла свои локоны, сделав каре и челку.