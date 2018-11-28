Зианджа рассказала о своем первом опыте с парнем

Артистка призналась, что первые ее отношения случились, когда она была в Китае

Зианджа. Фото: instagram.com/ziasphere

Певица-трансгендер Зианджа, которая из-за Натальи Могилевской оказалась на улице, рассказала о своих первых отношениях с парнем. По словам артистки, это случилось, когда она уехала в Китай, где пробыла до 2014 года.

По словам Зианджи, в Китае она познакомилась с армянином, который приехал из Америки. Первый серьезный роман знаменитости продлился пять месяцев. Об этом певица рассказала Анатолию Анатоличу в "Зе Интервьюер".

"В Китае случился первый серьезный роман. Длился он месяцев пять. Это был иностранец, армянин, который говорил на английском. Он жил в Америке", – поделилась Зианджа.

Первым парнем Зианджи был иностранец Фото: instagram.com/ziasphere

Артистка вспомнила, что они познакомились с этим мужчиной обычным образом, когда она зашла в ресторан быстрого питания. Для него не стало удивлением то, что Зианджа – девушка-трансгендер, поскольку ранее у него уже были такие отноешния.

"Мужчины, которых влечет к девушкам-трансгендером, они не геи. Геи-мужчины, им нравятся геи-мужчины. А мужчины, которым нравятся девушки-трансгендеры им нравятся девушки, которые экзотичные", – прокомментировала артистка.

Зианджа Фото: instagram.com/ziasphere

Зианджа поделилась, что им пришлось расстаться из-за того, что возлюбленному нужно было улетать обратно в Америку, а певица не верит в романы на расстоянии.

Сейчас, призналась Зианджа, она только начала встречаться с одним парнем и была с ним уже на пяти свиданиях, но кто он, артистка, не рассекретила.

Напомним, в июле певица-трансгендер Зианджа сменила имидж и показала декольте. Зианджа подстригла свои локоны, сделав каре и челку.