Зианджа сменила имидж и вернулась в Instagram: фото
Певица-трансгендер опубликовала нежные фото в своем блоге
Певица-трансгендер Зианджа, которая ответила на жесткие шутки о ней в "Лиге Смеха" и "Квартале", сменила имидж и показала новые фото в Instagram. Участница проекта "Голос країни" решила вернуться в соцсети после долгого молчания и снова напомнить о себе.
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Так, в блоге Зианджи появились свежие кадры, где звезда запечатлена с неожиданной прической. На одном из снимков певица позирует в голубом топе с букетом полевых цветов.
"Я скучала за вами", – подписала пост Зианджа.
На второй фотографии знаменитость продемонстрировала не только каре, но и стройные ноги, сидя на песке в коротком сарафане.
Поклонники Зианджи засыпали певицу комплиментами и выразили радость от возвращения любимицы в комментариях. "Ура, ты вернулась!", "Такая нежная", "Настоящая красота идет изнутри", " Роскошная женщина", – пишут пользователи.
Напомним, что ранее Зианджа рассказала о своем первом опыте с парнем.
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