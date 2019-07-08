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Зианджа сменила имидж и вернулась в Instagram: фото

Певица-трансгендер опубликовала нежные фото в своем блоге

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:08
Зианджа сменила имидж вернулась в Instagram
Зианджа сменила имидж вернулась в Instagram
Фото: instagram.com/ziasphere

Певица-трансгендер Зианджа, которая ответила на жесткие шутки о ней в "Лиге Смеха" и "Квартале", сменила имидж и показала новые фото в Instagram. Участница проекта "Голос країни" решила вернуться в соцсети после долгого молчания и снова напомнить о себе.

Смотрите впечатляющие истории самых известных трансгендеров мира в ролике:

Так, в блоге Зианджи появились свежие кадры, где звезда запечатлена с неожиданной прической. На одном из снимков певица позирует в голубом топе с букетом полевых цветов. 

Зианджа сменила имидж вернулась в Instagram
Зианджа сменила имидж вернулась в Instagram
Фото: instagram.com/ziasphere

"Я скучала за вами", – подписала пост Зианджа.

На второй фотографии знаменитость продемонстрировала не только каре, но и стройные ноги, сидя на песке в коротком сарафане.

Зианджа сменила имидж вернулась в Instagram
Зианджа сменила имидж вернулась в Instagram
Фото: instagram.com/ziasphere

Поклонники Зианджи засыпали певицу комплиментами и выразили радость от возвращения любимицы в комментариях. "Ура, ты вернулась!", "Такая нежная", "Настоящая красота идет изнутри", " Роскошная женщина", – пишут пользователи.

Напомним, что ранее Зианджа рассказала о своем первом опыте с парнем.

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