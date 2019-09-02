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"Зірковий шлях": стало известно, кто заменит ведущего Александра Скичко

Популярную программу о звездах будет вести известный ведущий

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:52
Алена Винницкая и Тимур Мирошниченко
Алена Винницкая и Тимур Мирошниченко
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Шоумен Тимур Мирошниченко стал новым ведущим программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина" по будням в 9:30. Мирошниченко пригласили в проект после того, как его покинул Александр Скичко, который стал нардепом.

Смотрите также видео о том, что украинские знаменитости получили почетную премию "Зіркового шляху":

2 сентября зрители телеканала "Украина" увидели обновленный "Зірковий шлях". Кроме сенсационных откровений знаменитостей, стало известно имя нового ведущего программы, это – Тимур Мирошниченко.

"Перед первой записью переживал, несмотря на 15-летний опыт работы в шоу-бизнесе и на телевидении. Но после первой же записи у меня было ощущение, что я здесь был всегда, а это хороший показатель. Атмосфера и коллектив на канале и в проекте – замечательные", – делится Мирошниченко.

Тимур Мирошниченко – новый ведущий "Зіркового шляху"
Тимур Мирошниченко – новый ведущий "Зіркового шляху"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Партнерша Тимура, бессменная ведущая "Зіркового шляху" Алена Винницкая, познакомилась с ним лично на кастинге проекта, и в восторге от их первого съемочного дня.

"Я очень обрадовалась, когда узнала, что моим новым напарником будет Тимур! Он не только профессионал, который все знает о звездах, но и замечательный человек. Мы сразу нашли общий язык и, уверена, Тимур принесет много нового "Зірковому шляху", – говорит Алена Винницкая.

К слову, Тимур является хорошим другом бывшего ведущего "Зіркового шляху" – Александра Скичко, который решил строить политическую карьеру и оставил работу на телевидении.

В новом сезоне "Зірковий шлях" удивит яркими признаниями знаменитостей и оригинальными рубриками, а "Кава з перцем" раскроет новые секреты из жизни селебрити. Смотрите программу "Зірковий шлях" в эфире телеканала "Украина".

Напомним также, что супруга Тимура Мирошниченко беременна. Пара ждет второго ребенка и рассекретила его пол.

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Тимур Мирошниченко Зірковий шлях Александр Скичко
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