"Злата может сменить пол": Ольга Фреймут заговорила о новаторских интересах дочери

В одном из интервью телеведущая заговорила о свой дочери-подростке Злате Митчелл

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая ранее рассказала о потере близкого человека, в интервью журналистке Наташе Влащенко на ее YouTube-канале заговорила о том, что она до конца не понимает свою дочь-подростка Злату Митчелл и не удивится, если она однажды решит сменить пол.

Ольга Фреймут и Злата Митчелл Фото: instagram.com/freimutolia

"Может быть, Злата даже решит сменить свой пол – я не знаю. Может, у меня будет невестка, а не зять. Кто знает?.. Злата сейчас обидится, что я такое говорю. Кстати, у нее очень много ухажёров из хороших семей, поэтому, думаю, она все-таки выйдет замуж. Хотя она категорически против. Надеюсь, что она будет Златой, а не Златаном. Но даже если она будет Златаном, я буду любить ее так же", – рассказывает Фреймут.

Телеведущая также отметила, что она будет до последнего отговаривать своих детей, если они пожелают сменить пол.

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"Я бы оставила этот вопрос до того времени, когда ребенок вырастет и сможет сам принимать такие решения. Но, конечно, я против всех этих операций по смене пола – это смешно. Ну зачем? Тебе Бог дал жизнь. Это глупо! А если бы ребенок так сделал… Ну пускай, если он счастлив. Это же твой ребенок", – говорит телеведущая.

В сюжете смотрите, почему Ольга Фреймут скрывала лицо младшей дочери:

Ранее мы писали, что Ольга Фреймут высказалась об отношениях с отцом своей старшей дочери Златы.

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