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Злата Огневич назвала самый незабываемый подарок к Новому году

Новогодний подарок певице преподнесла ее бабушка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Злата Огневич
Злата Огневич
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Во время съемок новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!", которое телеканал "Украина" покажет вечером 31 декабря, популярная украинская певица Злата Огневич рассказала о том, в какого сказочного персонажа она бы с удовольствием перевоплотилась.

Узнайте также, где Злата Огневич отдыхала этим летом:

Украинская певица Злата Огневич о сцене мечтала с самого детства. В эксклюзивном интервью певица призналась, что уже в юном возрасте стремилась проявлять креативность.

"На праздниках в школе мне было неинтересно, потому что в этом всегда не хватало творчества. Все классные костюмы были "разобраны" детьми учителей, которые и делали все эти праздники. И я обычно была снежинкой или волшебницей, или какой-то лисичкой. А я думаю, что нужно делать какие-то костюмы, чтобы развлекать людей: Шрека, Дарт Вейдера... или сейчас что-то по сказке "Холодное сердце". Я, наверное, была бы такой героиней, из "Холодного сердца".

Интересно, что в детстве Злата настолько серьезно относилась к сцене, что даже подарки, о которых она мечтала, были связаны с музыкой.

Злата Огневич
Злата Огневич
Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Все мои желания были связаны с музыкой, я хотела, чтобы мне подарили проигрыватель – с детства люблю винил. Потом хотела магнитофон – я записывала себя на диктофон, который там был, и потом анализировала. Так я готовилась к участию в конкурсах – сама себе преподаватель! Потом мне бабушка подарила фортепиано, которое везли из Кривого Рога зимой. Привезли в два ночи, и я сразу села за него играть, так мне было интересно понажимать эти черные и белые клавиши. Это был самый яркий подарок детства!" – поделилась Злата Огневич.

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу "Привіт, 20-ті!" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Ранее мы также писали, что Злата Огневич презентовала песню "Богиня", написанную Jerry Heil.

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