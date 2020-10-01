Злата Огневич о тяжелом расставании: "Я много работала над собой, чтобы снова доверять людям"

Певица рассталась с молодым человеком год назад

Украинская певица Злата Огневич разоткровенничалась о своей личной жизни, признавшись, что сейчас ее сердце свободно.

По словам Златы, год назад она тяжело пережила расставание с бывшим молодым человеком.

"У меня нет любимого, я отдыхаю от прошлых отношений. И я очень много над собой работала этот год, чтобы снова начать доверять людям. Потому что у меня был очень болезненный разрыв с моим бывшим парнем", – говорит артистка.

Певица Злата Огневич Фото: пресс-служба

Злата также призналась, что понемногу "приходит в себя" после нелегкого периода в жизни.

"Я могу сказать, что только год прошел, только сейчас начинаю чувствовать в себе какое-то желание снова впустить в свою жизнь мужчину", – призналась Огневич "Зірковому шляху" на телеканале "Украина" за кулисами "Миссис Украина International – 2020".

Напомним, Злата Огневич презентовала клип на песню "Богиня", которая затрагивает важную идею: каждая девушка и женщина неповторима и безупречна, независимо от ее веса, возраста, профессии и других особенностей. Ранее Злата Огневич разделась на камеру и вспомнила обидные слова бывшего парня.

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