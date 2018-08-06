Злата Огневич обрадовала поклонников неожиданным решением

На своей странице в Instagram певица разместила два забавных ролика

Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Знаменитая украинская певица Злата Огневич приняла эстафету от Николая Тищенко – теперь она участница шоу "Танці з зірками".

На своей странице в Instagram Злата разместила два забавных ролика, по сюжету которых стало понятно, что певица присоединилась к звездному составу нового сезона танцевального шоу.

Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich) 6 Авг 2018 в 4:48 PDT

"Я приймаю #танціззіркамиchallenge від Миколи Тищенка та стану учасницею нового сезону "Танці з зірками". Кидаю виклик Лесі Нікітюк", – подписала видео певица.

Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich) 6 Авг 2018 в 4:50 PDT

Поклонник Златы обрадовались такой новости: "Ждем победы", "Уррррраааааа!!!!!буду болеть за вас всеми силами!", "Злата, чекаємо з нетерпінням!", "Классс!!! Ура!! Я буду голосовать за Вас!", "Ураааа! С нетерпением буду ждать и обязательно буду держать за вас кулаки!".

Напомним, участницей новго сезона "Танці з зірками" стала подопечная Потапа, певица Мишель Андраде. Кроме этого к проекту присоединилась одна из солисток группы НЕАНГЕЛЫ – Слава Каминская.