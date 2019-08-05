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Украинский Шон Коннери: Злата Огневич показала редкое фото с отцом

Подписчики в восторге от папы певицы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:09
Злата Огневич
Злата Огневич
Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич, на которую напали в начале весны 2019 года, показала редкий снимок со своим родным отцом Леонидом Бордюгом.

Злата Огневич показала на видео мужчину, который ее преследует:

Популярная артистка очень редко делится со своими фанатами семейным архивом, а на ее странице в Instagram с трудом можно отыскать снимки родителей. Но на этот раз певица сделала исключение и опубликовала фото с отцом, на котором они вместе смотрят в камеру. Сама Злата игриво высунула язык, а вот Леонид решил быть полностью серьезным и не гримасничать. 

Злата Огневич и ее отец Леонид Бордюг
Злата Огневич и ее отец Леонид Бордюг
Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Видите, какой папа серьезный? Но на самом деле он очень добрый! Особенно ко мне, – отметила Злата.

Подписчики оказались в восторге от папы и отметили, что Леонид выглядит весьма стильно, а также и молодо. Ко всему, многие из комментаторов сошлись во мнении, что отец очень похож на знаменитого британского актера и продюсера Шона Коннери. 

Напомним, Злата Огневич сняла антигламурный клип на заброшенном заводе.

Также ранее Злата Огневич приняла участие в супершоу "Дивовижні люди" и спела свой хит.

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