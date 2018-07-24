Злата Огневич показала, как она отдыхает в Монако

Певица опубликовала несколько фото в Instagram

Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич сейчас отдыхает в Монако. Оттуда звезда публикует яркие фото и делится впечатлениями со своими подписчиками.

На одном из фото она позирует на фоне знаменитого Казино Монте-Карло:

"Тепер і в мене є фото з головним казино Європи )) Як гадаєте, треба ризикнути і піти? Може, щось виграю", – подписала снимок Злата.

Злата Огневич Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Красунечка наша", "Яка ви розкішна", "Так,ризик це справа благородна,може і пощастити!", "Ви така гарна!!! Я обожнюю ваші пісні!!!! Успіхів вам в усьому!", -анписалаи поклонники певицы в комментариях к этому снимку.

Кроме этого, певица анонсировала выход ее будущего клипа: "Натякаю цим фото на вихід нового кліпу )) Єдине "але"- водій в ньому- гарна дівчина... Вже скоро!".

Злата Огневич Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Певица также осматривает местные достопримечательности:

Злата Огневич Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Напомним, Злата Огневич удивила своих поклонников откровенными фото.

Ранее мы писали, Злата Огневич рассказала о каком мужчине мечтает.