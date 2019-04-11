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Злата Огневич рассказала о преследователе: "Пишет бред сестре, называет себя мужем"

Певица также призналась, что наняла охрану

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:02
Злата Огневич
Злата Огневич
Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Не так давно сеть шокировала новость о неадекватном человеке, который напал на известную украинскую певицу Злату Огневич. За кулисами шоу "Вечер премьер с Катериной Осадчей" Сегодня.Lifestyle расспросили у Златы детали происшествия:

"Этот человек болен. У него не все в порядке с психикой. Поэтому я не могу его изолировать. По законам Украины, пока он не причинил мне серьезный телесный вред – не выстрелил, не порезал, ничего нельзя делать. Он за мной следит очень давно, он пишет бред моей сестре, называет себя моим мужем. И вот он выследил меня, где я живу. Он очень долго пытался это сделать. Я была шокирована, не ожидала такого", – признается Злата.

Злата Огневич
Злата Огневич
Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Я вышла из машины, и тут из темноты выныривает ужасная и страшная морда, хватает меня за руку…У меня пропал дар речи. Когда смотришь кино, думаешь: "Почему же она не закричала?". Ты не можешь кричать, тебя будто парализует. И только потом я начала кричать "помогите". Выскочил мой водитель, который уже начал уезжать. То есть, если бы он уехал раньше…Я бы отбивалась, я смелая. Водитель его задержал. Камеры слежения засняли это все", – вспомнила певица.

Также Злата призналась, что наняла после этого охрану, однако "жить в страхе и накручивать себя" не собирается.

Напомним, после нападения Злата Огневич уехала в Берлин.

Смотрите видео об откровенных и шокирующих признаниях звезд:

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певица Злата Огневич
Источник: Сегодня
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