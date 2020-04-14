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Эксклюзив

"Разочаровалась в мужчинах": почему Злата Огневич не готова к новым отношениям

Певица призналась, что ей нужно отойти от прошлых отношений

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 14:25

Украинская певица Злата Огневич стала гостем прямого эфира в Instagram на официальной странице Segodnya_Life и рассказала, чем занимается дома во время карантина, а также заговорила о недоверии к мужчинам после разрыва отношений.

34-летняя исполнительница признается, что после последних отношений с мужчиной она не может до сих пор отойти и пока не готова к новым отношениям. Звезда пока никому не доверяет и выборочно общается с представителями сильного пола. Отметим, что 10 апреля состоялась премьера ее песни "Ти обіцяв". Злата в честь премьеры поделилась своей историей любви и рассказала, что ее обманул любимый – у него параллельно с ней были другие отношения.

Смотрите полное интервью со Златой Огневич:

"Дело в том, что я не доверяю парням, выборочно могу с ними общаться. Особенно после последних событий в моей личной жизни. Я немного разочаровалась в мужском роде, я не доверяю им и не готова к отношениям. Мне нужно отойти от прошлых отношений. Я чувствую, что еще не все закончилось и есть такой дымок от пепла, поэтому я пока что на паузе", – призналась певица.

По ее словам, на свидании она была еще в прошлом году, а познакомиться с ней можно на ее концерте: "Ой, это было давно... Еще в прошлом году и это было лучшее свидание в моей жизни. Познакомиться со мной можно на концерте, но пригласить на кофе – с этим сложнее. Я не доверяю мужчинам".

Также певица ранее признавалась, что ей не удается построить отношений из-за излишнего доверия к мужчинам.

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