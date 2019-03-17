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Злата Огневич рассказала шокирующие подробности о напавшем на нее мужчине

Певица отметила, что мужчина считает ее своей женой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:16
Злата Огневич
Злата Огневич

Украинская певица Злата Огневич, на которую 1 марта напали, рассказала Кате Осадчей в прогамме "Светская жизнь" о том, что ей удалось узнать о злоумышленнике. Она отметила, что напавший уже больше двух лет преследует ее и всю ее семью. 

"Он преследует меня и мою семью уже больше двух лет... На этот раз он проследил за мной до самого подъезда. Я вышла посреди ночи из авто, и передо мной предстала страшная рожа... Этот человек схватил меня за руку, я начала вырываться, звать на помощь, и мой водитель увидел это, выскочил из машины и схватил его. После этого мы вызвали охрану", – рассказала Огневич.

Злата Огневич
Злата Огневич
Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Певица отметила, что напавший на нее мужчина– "неадекватный и агрессивный человек, который неоднократно был задержан за небольшие преступления". По словам артистки, мужчина работает в службе такси, поэтому немало людей ежедневно подвергают себя опасности, садясь в его авто.

Злата Огневич отметила, что после общения с нападавшим поняла, что он имеет психические расстройства, так как мужчина убежден, что она – его жена. 

"Он хочет пообщаться, и подчеркивает, что он – мой муж. Такие у него фантазии!.. Мне юрист объяснил так: пока он не совершит на меня покушение, то до тех пор нет в нашей стране закона, который бы меня защитил", – добавила Злата Огневич.

Напомним, ранее Злата Огневич отправилась в Берлин и поделилась с подписчиками впечатлениями от поездки.

Смотрите видео о том, как Злата Огневич заинтриговала подписчиков свадебным платьем:

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нападение певица Злата Огневич
Источник: Сегодня
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