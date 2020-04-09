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Злата Огневич станет гостем прямого эфира Сегодня.Lifestyle в Instagram

Присоединяйтесь к нам 10 апреля в 16:00

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 13:05

В пятницу, 10 апреля, украинская певица Злата Огневич станет гостем прямого эфира в Instagram на нашей странице Сегодня Life. Подключайтесь в 16:00 и узнайте, как Злата проводит время на карантине, о последней поездке на Бали и будущих сюрпризах, которые певица готовит для поклонников. У каждого из вас будет возможность задать Злате Огневич свой вопрос в прямом эфире.

Злата Огневич (настоящее имя Инна Бордюг) – артистка украинской эстрады и представитель Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2013". Родилась будущая звезда в городе Мурманске, но выросла в Крыму. С детства Злата занималась музыкой. После окончания школы Инна поступила в музыкальное училище имени Р. М. Глиэра и переехала в Киев.

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После окончания училища Инна сменила имя на творческий псевдоним Злата Огневич и начала сольно выступать. Свою карьеру певица начала с участия в Национальном отборе на "Евровидение" в 2010 году, но смогла представить нашу страну только спустя три года. С песней Gravity Злата заняла на международном конкурсе третье место.

В 2014 году Злата Огневич решили попробовать себя в политике и стала народным депутатом Верховной Рады. Она занималась вопросами творчества, культуры и духовности. Но спустя время сняла с себя депутатские полномочия.

В 2015 году артистка вернулась к сольной карьеры и по сей день занимается музыкой. Совсем недавно Огневич призналась, что ей не везет в отношениях с мужчинами, ведь она очень доверчивая, а они этим пользуются.

Ранее Злата Огневич шокировала новостью о глубокой депрессии, а также раскрыла подробности закулисья песенного конкурса "Евровидение".

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