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"Злые женщины": Анджелина Джоли дала странное напутствие дочерям

Голливудская актриса желает, чтобы ее девочки выросли сильными

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:00
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Фото: Getty Images

Голливудская актриса Анджелина Джоли, которая неожиданно обратилась за помощью к экс-супругу Брэду Питту, поразила поклонников своими методами воспитания дочерей – 14-летней Захару, 13-летней Шайло и 11-летней Вивьен. 

Анджелина Джоли получила нового звездного врага. Детали в сюжете:

Как сама актриса рассказала журналу Elle, она учит своих девочек в первую очередь быть сильными и умными. По словами Анджелины Джоли, наш мир нуждается в злых женщинах. Также голливудская звезда напомнила, что в прошлые века сильных духом женщин сжигали на кострах и считали ведьмами. Обвинения в колдовстве использовались для контроля над женщинами и в качестве способа заставить их молчать.

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"Посмотрите вокруг. Нужно задаться вопросом: почему тратится столько энергии, чтобы удержать женщина на второстепенной позиции? Глядя на вещи в таком свете, "злые женщины" — это женщины, которые устали от несправедливости и обид… Женщины, отказывающиеся следовать правилам и кодам, которые, как они считают, не являются лучшими для них и их семей… Женщины, которые не уступают свои голоса и права — даже под угрозой смерти или тюремного заключения или же отторжения семьями и обществом. Если это "злость", то миру требуется больше злых женщин", — считает Джоли. 

Анджелина Джоли с дочерью Шайло
Анджелина Джоли с дочерью Шайло
Фото: Getty Images

Ко всему знаменитость пытается донести своим дочерям, что внешность – не главное. Необходимо развивать внутренний мир. 

"Всегда можно надеть красивое платье. Но то, что ты носишь снаружи, не имеет значение, если силен твой дух… Нет ничего более привлекательного и, можно сказать, очаровывающего, чем независимая женщина с о своим собственным мнением", — подытожила актриса. 

Напомним, что Анджелина Джоли начала делать шаги к примирению с Брэдом Питтом спустя несколько недель после того, как актер выдвинул ей ультиматум по поводу их развода.

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Голливуд шоу-бизнес актриса Анджелина Джоли Шайло
Источник: elle.com
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