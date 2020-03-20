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Знала заранее, кто победит: Злата Огневич раскрыла детали закулисья Евровидения

Организаторы шоу украли идею певицы

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 16:06

Украинская певица Злата Огневич, которая ранее шокировала новостью о глубокой депрессии, раскрыла закулисье песенного конкурса "Евровидение". Отметим, что артистка с песней Gravity представляла Украину в 2013 году и заняла третье место. Но, по ее словам, у конкурса есть и темная сторона.

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Злата Огневич в программе "Слава+", которая выходит на YouTube-канале "Люкс ФМ", не отрицает факт присутствия на шоу политических интересов разных стран .

"Евровидение – это крутое событие. А если о негативном, то это политически-социальная плоскость, где встречаются интересы разных стран. И политические вкусы влияют на выбор. Это я точно могу сказать", – говорит Злата.

Смотрите видео о том, как Злату Огневич преследовал неадекватный поклонник:

Исполнительница также утверждает, что перед финалом уже знала имя победителя. Огневич видела, как Эмили де Форест из Дании еще до своей победы давала интервью, как победитель. Также не обошлось и без разногласий – певица поделилась с организаторами постановкой своего выступления и ее утвердили. Но в последствии ее идею использовали в презентациях конкурсантов.

"Команда "Евровидения" утвердила мой номер. Но когда мы приехали туда, наш номер не допустили. И она взяли нашу идею для представления участников. Если вы помните, перед выступлениям конкурсантом на экране появлялась огромная бабочка... Еще до финала я видела, как будущая победительница давала интервью и ее записывали уже как победителя", – вспоминает певица.

Ранее Злата Огневич рассказывала, что мужчина, который караулит ее у дома, добивается от нее любви, пишет родным исполнительницы и даже намеревается познакомиться с ее родителями.

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