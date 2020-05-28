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Знаменитая французская актриса тайно переболела коронавирусом

Сегодня, 17:53

Муж актрисы рассказал, что теперь все позади

44-летняя французская актриса Марион Котийяр переболела коронавирусом со своим супругом, режиссером и актером Гийомом Кане. Звездная пара держала в тайне свою болезнь до успешного выздоровления.

Как сообщает французское издание Paris Match, в интервью телеканалу Canal + режиссер Гийома Кане сказал, что у них была легкая форма вируса. Марион Котийяр и ее супруг не афишировали болезнь публично и дожидались полного выздоровления.

Актриса Марион Котийяр заболела коронавирусом
Актриса Марион Котийяр заболела коронавирусом
Фото: Getty Images

Кроме того, Гийом Кане признался, что не знает, могут ли они заразиться снова, но сообщил, что рад, что они справились с болезнью.

Из-за карантина Гийому Кане пришлось остановить съемки "Астерикса и Обеликса", съемки которого должны были пройти в Китае. Теперь режиссер планирует возобновить работу над проектом в конце осени 2020 года.

Гийом Кане и Марион Котийяр познакомились на съемочной площадке и являются парой с 2007 года. Актеры вместе сыграли в фильмах "Влюбись в меня, если осмелишься", "Последний полёт" и "Вечно молодой". В 2011 году у пары родился первый ребенок – сын Марсель. Через шесть лет Марион Котийяр родила дочь – Луиз.

Марион Котийяр в фильме "Тёмный рыцарь: Возрождение легенды"
Марион Котийяр в фильме "Тёмный рыцарь: Возрождение легенды"
Фото: Imdb.com

Наиболее известные фильмы Гийома Кане – "Вечно молодой", "Кровные узы", "Маленькие секреты" и триллер "Не говори никому", за который он получил престижную французскую кинопремию "Сезар".

Ранее стало известно, что звезда сериала "Не родись красивой" заболел коронавирусом.

Также переболел вирусом звезда сериала "Удивительная миссис Мейзел" 66-летний Тони Шалуб.

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