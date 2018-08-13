Знаменитая "королева соула" тяжело больна и находится при смерти

76-летняя Арета Франклин борется с тяжелой болезнью

Арета Франклин. Фото: Getty

76-летняя легендарная певица Арета Франклин "тяжело больна". Об этом изданию Showbiz 411 сообщил американский кинокритик Роджер Фридман. В своей колонке Роджер написал, что "вся семья и близкие собрались у ее постели". Он также отметил, что в последние годы Арета борется с раком, который у нее диагностировали в 2010 году.

В последний раз легендарная певица выступила на благотворительном вечере Элтона Джона AIDS Foundation в Нью-Йорке в ноябре прошлого года.

Роджер Фридман также отметил: "Арета окружена семьей и близкими людьми. Когда ее не станет, мы потеряем мать, сестру, друга. Но ее наследие больше, чем жизнь. И дело не только в том, что Rolling Stone назвал ее певицей "номер один" всех времен или что она – Королева соула. Да здравствует королева!".

Ранее мы сообщали о том, что Иосиф Кобзон в тяжелом состоянии находится в госпитале. Также напомним, на днях умерла звезда советского кино Тамара Дегтярева. Актриса скончалась в возрасте 74 лет из-за тяжелой болезни.