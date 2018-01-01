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Знаменитости в день матери показали своих мам – фото

Звезды разместили фото с мамами в Instagram

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:39
Оля Полякова с мамой. Фото: instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова с мамой. Фото: instagram.com/polyakovamusic

В честь Дня матери, который во многих странах отмечали вчера, 13 мая, украинские и зарубежные знаменитости опубликовали на своих страничках в Instagram фото со своими мамами.

Джамала, которая совсем недавно родила первенца, на своей странице в Instagram разместила фото с мамой, которая держит на руках своего внука – сына Джамалы Эмира-Рахмана.

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Мама и сын Джамалы
Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Моя прекрасная фея! Ты мое все: МАМА ,Подруга , советчик, критик, и поддержка! "Мама, научи меня, чтоб любили , как я тебя, доченьки меня" и всех мамочек с Днем матери! (хочешь увидеть свою женщину в старости, посмотри на ее мать!)", – подписала фото со своей мамой Оля Полякова.

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Оля Полякова с мамой
Фото: instagram.com/polyakovamusic

"З Мамою завжди дитинство... Привітайте від нашої сім`ї ваших... На фото – моя ніжна Мамочка і люба Свекруха, Клара Василівна... Зі святом нас, дівчата!", – подписала снимок Ольга Фреймут.

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Ольга Фреймут с мамой и свекровью
Фото: instagram.com/freimutolia

Также снимком со своей мамой поделилась солистка группы THE HARDKISS Юлия Санина.

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Юлия Санина с мамой
Фото: instagram.com/the_hardkiss

"Это моя Мама! Она подарила мне жизнь. Она с самого начала, не смотря ни на что, верила в меня и наполняла красотой. Кем я стал и что я умею-все это благодаря моей золотой мамочке. Самое важное и главное, что она во мне воспитала- это умение любить. Что всё в мире живое и требует бережного отношения. И что чувствовать нужно сердцем,а жить душой.
Люблю тебя моя драгоценная. Храни тебя Боже. Я всегда рядом", – подписал снимок Сергей Бабкин.

Отметим, что Сергей и Снежана Бабкины устроили торжественный пикник в честь годовщины венчания.

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Сергей Бабкин с мамой
Фото: instagram.com/babkin_official/

"Наша Людася – самая лучшая Людася на планете!!! Мамочка, как тебя на нас всех хватает в тех объемах любви, что ты нам даришь!?? Но знай, пожалуйста, без этого мы не можем:) Люблю тебя бесконечно!", – пописала фото Маша Ефросинина.

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Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Снимками с со своими мамами поделились и западные знаменитости:

Эмили Ратаковски
Фото: instagram.com/emrata
Дженнифер Лопес
Фото: instagram.com/jlo
Рианна
Фото: instagram.com/badgalriri
Рианна
instagram.com/badgalriri
Джессика Бил
Фото: instagram.com/jessicabiel
Риз Уизерспун
Фото: instagram.com/reesewitherspoon
Мишель Обама
Фото: instagram.com/michelleobama
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Смотрите видео о самых строгих звездных родителях:

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Источник: "Сегодня"

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