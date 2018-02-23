Знаменитый актер Стивен Фрай рассказал о тяжелой болезни

Актер рассказал, почему не появлялся на публике в последнее время

Знаменитый британский комик, писатель и актер Стивен Фрай сделал сенсационное заявление: он перенес операцию по удалению опухоли, в связи с раком простаты. Знаменитость записал 12-минутное видеообращение, где рассказал о своих проблемах.

"Последние несколько месяцев я провел в муках. Мне жаль, что до этого момента я не мог открыто говорить о болезни, но время пришло и я решил все объяснить", – признался 60-летний актер.

Выяснилось, что Фрай узнал о своей болезни в декабре 2017 года, во время обследования у врача. Анализы крови показали, что у артиста был повышен простат-специфический антиген (опухолевый маркер, определение которого проводится в сыворотке крови, применяющийся для диагностики и наблюдения за течением рака простаты).

По словам актера, пережить этот опыт он не пожелал бы и злейшему врагу. Фраю удалили простату и одиннадцать лимфатических узлов.

"Я чертовски счастлив быть окруженным такими людьми и работать в такой невероятной команде.Надеюсь, я получил еще несколько лет жизни на этой планете, ведь я наслаждаюсь жизнью в данный момент", – заключил актер.

Ранее мы писали о том, что в США создали вакцину, убивающую рак.

Напомним, ранее ученые Северо-Западного университета в США обнаружили, что у смертельно больных людей, страдающих от хореи Хантингтона, риск рака снижается на 80 процентов.