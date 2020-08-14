Знаменитый американский певец Джон Ледженд в третий раз станет отцом

Джон и его супруга Крисси пока скрывают пол ребенка

Американский певец, 41-летний Джон Ледженд и его супруга, модель, 34-летняя Крисси Тейген ждут третьего ребенка. Это подтвердила Крисси, разместив в своем Twitter видео, на котором она стоит перед зеркалом и демонстрирует округлившийся живот.

"Посмотрите на третьего ребеночка. О, Боже мой", – говорит на видео Крисси.

Впервые супруги намекнули на третью беременность в новом клипе Джона Ледженда на песню Wild. В конце видео пара, обнявшись стоит возле океана. На кадрах отчетливо видно животик Тейген.

Скриншот: клип Джона Леджена на YouTube

Отметим, что у пары уже есть двое детей: в 2016 году у них родилась дочь Луна Симона, а в 2018 – сын Майлз Теодор. Оба ребенка были зачаты с помощью ЭКО. Об этом не раз рассказывала Крисси, жалуясь, что они с Джоном не могли зачать детей естественным путем.

Ледженд и Тейген познакомились на съемках клипа на песню Джона Stereo в 2007 году. Обручилась пара в 2011, а поженились возлюбленные в 2013 году.

Как западные актрисы скрывают беременность – смотрите видео:

Напомним, британский певец Эд Ширан впервые станет отцом. Ранее мы сообщали, что Наталья Подольская и Владимир Пресняков ждут второго ребенка.

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