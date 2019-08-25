Знаменитый российский актер попал в реанимацию после употребления алкоголя

Представители артиста пока никак не прокомментировали произошедшее

Фото: sputnik.ru

Народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из московских клиник. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, актеру стало плохо после употребления алкоголя. Меньшикову экстренно потребовалась помощь, его доставили в больницу. Представители артиста пока никак не прокомментировали произошедшее.

Олег Меньшиков — советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер. Он известен по ролям в фильмах "Покровские ворота", "Утомленные солнцем", "Сибирский цирюльник" и других картинах. С 2012 года артист занимает пост художественного руководителя театра имени Ермоловой.

Ранее сообщалось, что советский и российский режиссер Армен Джигарханян, который в 2017 году пережил развод с молодой женой, был срочно госпитализирован в Москве. Актер попал в реанимацию из-за обострения его давней болезни - сердечно-сосудистой и почечной недостаточности.

Смотрите видео о том, почему дочь Кайли Дженнер была срочно госпитализирована:

Также в начале месяца легендарный французский актер Ален Делон попал в больницу. 83-летний артист был госпитализирован в лечебницу в Швейцарии после перенесенного инсульта.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram