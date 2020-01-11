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Зои Кравиц обнажилась для глянца: пикантные снимки

31-летняя актриса позирует полностью обнаженной

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:08
Зои Кравиц
Зои Кравиц
Фото: Getty Images

Известная актриса Зои Кравиц, которая недавно показала снимки со своей свадьбы, стала главной героиней февральского номера американского Elle.

А вот актриса Кристин Дэвис второй раз стала мамой, узнайте подробности в видео:

Звезда сериала "Большая маленькая ложь" украсила обложку издания, где предстала в маленьком черном платье от Saint Laurent с фигурным декольте, едва прикрывающем грудь.

Зои Кравиц
Фото: instagram.com/elleusa
Зои Кравиц
Фото: instagram.com/elleusa
Зои Кравиц
Фото: instagram.com/elleusa
Зои Кравиц
Фото: instagram.com/elleusa
Зои Кравиц
Фото: instagram.com/elleusa
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На других снимках для Elle 31-летняя актриса и певица позирует полностью обнаженной, позволяя разглядеть свои многочисленные татуировки. Вместо одежды на Зои многоярусное колье из ракушек и ободок из барочного жемчуга. Ногти актрисы выкрашены в яркий яблочно-зеленый цвет.

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Третьим же образом дочери Ленни Кравиц стал черный лиф с треугольными чашечками и отдельно надетые пышные рукава. К слову, образы Зои подобрал стилист Эндрю Мукамал.

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Ранее мы также писали, что Зои Кравиц показала фото со своей свадьбы.

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