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Зои Кравиц показала фото со своей свадьбы

Актриса показала снимки с торжества через полгода после свадьбы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:03
Свадьба Зои Кравиц
Свадьба Зои Кравиц
Фото: instagram.com/zoeisabellakravitz

Известная актриса и певица Зои Кравиц решила сделать подарок поклонникам и обнародовала фотографии из своей свадьбы с Карлом Глусманом.

Узнайте, кто из звезд женился в 2019 году:

Торжество состоялось еще 29 июня 2019 года. До сих пор в сети можно было найти только кадры с предсвадебной ужина невест в парижском ресторане Laperouse с тремя звездами Мишлен.

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Теперь в микроблоге звезды появились стильные черно-белые фото, на которых можно почувствовать атмосферу праздника, рассмотреть платье невесты, свадебный торт и звездных гостей, в частности, родителей Зои – Ленни Кравица и Лизу Боне, а также ее коллег по сериалу "Большая маленькая ложь" Николь Кидман, Риз Уизерспун, Вудли и Лору Дерн.

Свадьба Зои Кравиц
Фото: instagram.com/zoeisabellakravitz
Свадьба Зои Кравиц
Фото: instagram.com/zoeisabellakravitz
Свадьба Зои Кравиц
Фото: instagram.com/zoeisabellakravitz
Свадьба Зои Кравиц
Фото: instagram.com/zoeisabellakravitz
Свадьба Зои Кравиц
Фото: instagram.com/zoeisabellakravitz
Свадьба Зои Кравиц
Фото: instagram.com/zoeisabellakravitz
Свадьба Зои Кравиц
Фото: instagram.com/zoeisabellakravitz
Свадьба Зои Кравиц
Фото: instagram.com/zoeisabellakravitz
Свадьба Зои Кравиц
Фото: instagram.com/zoeisabellakravitz
Свадьба Зои Кравиц
Фото: instagram.com/zoeisabellakravitz
Свадьба Зои Кравиц
Фото: instagram.com/zoeisabellakravitz
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Напомним, ранее сообщалось, что Зои Кравиц втайне вышла за Карла Глусмана. Якобы влюбленная пара официально узаконила свои отношения еще весной или зимой 2019 года. А вот само торжество пара и гости отгуляли летом.

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