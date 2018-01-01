Зои Салдана рассказала о статусе продолжений "Аватара"

Вторая серия будет представлена зрителям в декабре 2020 года

Зои Салдана с мужем и детьми. Фото: AFP

Джеймс Кэмерон завершает процесс захвата изображений актеров для первых двух продолжений самого кассового фильма в истории – "Аватар". Об этом рассказала в интервью изданию LA Times исполнительница одной из главных ролей Зои Салдана.

"Мы как раз заканчиваем процесс motion capture для второго и третьего фильма, а затем съемочная группа начинает подготовку к натурным съемкам, которые будут проходить в течение шести месяцев в Новой Зеландии. Так что мы только на полпути, и это замечательно. Жаловаться нам точно не приходится. Мы каждый день приезжаем на Манхэттен-Бич, где создается Пандора, работаем с нашим любимым режиссером и моим самым любимым образцом для подражания в этом городе. Я знаю, что могу говорить и от имени Сэма Уортингтона ведь мы оба одинаково взволнованы: у нас ведь вновь появилась возможность поработать с Сигурни Уивер и Стивеном Лэнгом, мы сотрудничаем с удивительным актерским составом, которому выпала большая удача сниматься у самого Джеймса Кэмерона. Словом, мы очень весело проводим время", – рассказала актриса.

Продолжения "Аватара" намного опередят в техническом исполнении все существующие и перспективные голливудские фильмы. Вторая серия будет представлена зрителям в декабре 2020 года.

На днях в Голливуде состоялась церемония вручения звезды на Аллее славы актрисе Зои Салдана.

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