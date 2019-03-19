"Золота Дзиґа 2019": названы номинанты премии

Наибольшее количество номинаций получили фильмы "Брама", "Дике поле", "Коли падають дерева" и "Донбас"

"Золота Дзиґа 2019": полный список номинантов Фото: facebook.com/uafilmacademy

Награждение премией "Золота Дзиґа" в этом году состоится 19 апреля. Сегодня. Lifestyle уже поделились именами ведущих ежегодной церемонии. А теперь на сайте Украинской Киноакадемии появился полный список номинантов премии "Золота Дзиґа 2019".

Лидерами по количеству номинаций являются такие кинокартины, как "Брама" (12), "Дике поле" (12), "Коли падають дерева" (10), "Донбас" (6).

Лучший фильм:

"Брама"

"Гірська жінка: на війні"

"Дике поле"

"Донбас"

"Коли падають дерева"

Лучший режиссер (премия имени Юрия Ильенко):

Ярослав Лодыгин, "Дике поле"

Сергей Лозница, "Донбас"

Марыся Никитюк, "Коли падають дерева"

Антонина Ноябрева, "Герой мого часу"

Владимир Тихий, "Брама"

Лучший актер:

Евгений Бушмакин, "Герой мого часу"

Роман Луцкий, "Секс і нічого особистого"

Олег Москаленко, "Дике поле"

Ярослав Федорчук, "Брама"

Лучшая актриса:

Ирма Витовская, "Брама"

Анастасия Пустовит, "Коли падають дерева"

Руслана Хазипова, "Дике поле"

Лучший актер второго плана:

Георгий Делиев, "Донбас";

Сергей Притула, "Секс і нічого особистого;

Владимир Ямненко, "Дике поле"

Лучшая актриса второго плана:

Виталина Библив, "Брама";

Олеся Жураковская, "Донбас";

Лариса Руснак, "Січень-березень"

Лучший оператор:

Юрий Король, "Шляхетні волоцюги";

Сергей Михальчук, "Дике поле";

Слава Цветков, "Брама"

Лучший художник-постановщик:

Влад Дудко, "Коли падають дерева";

Владлен Одуденко, "Дике поле";

Владимир Романов, "Шляхетні волоцюги"

Лучший сценарист:

Павел Арье, Владимир Тихий, "Брама"

Ярослав Лодыгин, Сергей Жадан, Наталья Ворожбит, "Дике поле"

Сергей Лозница, "Донбас"

Марыся Никитюк, "Коли падають дерева"

Лучший монтаж:

Иван Банников, "Коли падають дерева", "Позивний "Бандерас", "Вона та війна"

Андрей Загданский, "Михайло та Даниїл"

Вадим Ильков, "Тато – мамин брат"

Ярослав Попов, "Міф"

Александр Черный, "Дике поле"

Лучший звук:

Михаил Закуцький, "Брама"

Артем Мостовой, "Бобот та енергія всесвіту", "Зрадник"

Андрей Рогачев и Борис Петер, "Січень-березень"

Сергей Степанский, "Дике поле", "Dzidzio Перший раз"

Александр Шатковский, "Коли падають дерева"

Лучшая музыка:

Антон Байбаков, "Брама"

Никита Моисеев, "Коли падають дерева"

Ефим Чупакин, "Дике поле"

Лучшая песня:

"11 дітей з Моршина", Сергей Бабкин ("11 дітей з Моршина")

"Кобіти", Ryband ("Шляхетні волоцюги")

"Моя любов", Михаил Хома ("Dzidzio Перший раз")

"Моя мамонько рідненька", участницы украинского женского хора Ирина Данилейко, Галина Гочаренко, Сусанна Карпенко ("Гірська жінка: на війні")

"Не метелиця лугом стелиться", Ирма Витовская ( "Брама")

Лучшие костюмы:

Елена Гресь, "Брама", "Секс і нічого особистого"

Мария Керо, "Шляхетні волоцюги"

Константин Кравец, "Коли падають дерева"

Лучший грим:

Ольга Аитарния, "Шляхетні волоцюги", "Позивний "Бандерас"

Екатерина Струкова, "Брама"

Татьяна Хорошун, "Коли падають дерева"

Лучший короткометражный игровой фильм:

"В радості, тільки в радості"

"Штангіст"

Mia Donna

Лучший документальный фильм:

"Домашні ігри"

"Міф"

"Тато – мамин брат"

"Явних проявів немає"

Лучший анимационный фильм:

"Голодний дух"

"Мімікрія"

"Монах"

"Найтемніший синій колір"

"Як розвеселити самотність"

Приз зрительских симпатий:

"11 дітей з Моршина"

"Дике поле"

"Донбас"

"Позивний "Бандерас"

"Пригоди S Миколая"

"Свінгери"

"Секс і нічого особистого"

"Сотка"

"Таємний щоденник Симона Петлюри"

"Dzidzio Перший раз"

Как видим, в году "Золота дзиґа" включает 19 номинаций, кроме того, за вклад в развитие украинского кино премию получит Юрий Гармаш.

Ранее мы писали, что 22 марта состоится премия YUNA 2019. Сегодня.Lifestyle уже поделились списком номинантов музыкальной премии.

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