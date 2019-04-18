"Золота Жар-птиця 2019": полный список номинантов
Церемония награждения состоится 18 апреля
18 апреля во Дворце "Украина" состоится вручение статуэток "Золота Жар-птиця 2019". Торжественная церемония начнется в 18:00, а пока Сегодня.Lifestyle делятся списком номинантов престижной премии, который слегка изменился за последние дни. Так, в связи со скандалом, когда Ирину Федишин безосновательно обвинили в накрутке голосов, менеджмент принял решение снять певицу с номинации "Народный хит".
"Золота Жар-птиця 2019": полный список номинантов
Певица года
- Андриана
- Alyosha
- TARABAROVA
- Оля Цибульская
- Злата Огневич
Певец года
- Александр Пономарёв
- Сергей Бабкин
- Kishe
- Ivan NAVI
- Pianoбой
Поп-группа
- KAZKA
- DILEMMA
- KADNAY
- Клей Угрюмого
- RUMBERO'S
Рок-группа
- THE HARDKISS
- Антитіла
- Беz Обмежень
- Воплі Відоплясова
- СКАЙ
Хит года (песня года)
- KAZKA – "Плакала"
- NK – "Тримай"
- Alyosha – "Текіла"
- All stars MOZGI Ent. – "Промінь"
- Андриана – "Ой, мамо"
Клип года
- Оля Цибульская – "Сукня біла"
- Злата Огневич – "Долоні"
- KAZKA – "Плакала"
- Андриана – "Ой, мамо"
- Воплі Відоплясова – "Кобіта"
Баллада года
- Александр Пономарёв – "Неймовірна"
- Воплі Відоплясова – "Дібрівонька"
- THE HARDKISS – "Мелодія"
- Антитіла – "Лови момент"
- Беz Обмежень – "Листопад"
Прорыв года
- Alina Pash
- LAUD
- DILEMMA
- ЛІА
- Alyona Alyona
Народный хит
- Потап & Олег Винник – "Найкращий день" OST "Скажене Весілля"
- NK – "Тримай"
- Оля Цибульская – "Сукня біла"
- Андриана – "Ой, мамо"
Дэнс-хит (танцевальный хит)
- DILEMMA – "Майлав"
- KADNAY – "Тіло"
- TARABAROVA – "Маніфест"
- Злата Огневич – "Долоні"
- VALEVSKA – "Моє Тіло"
Инди
- KADNAY
- Jamala
- LAUD
- Один в каное
- Женя і Катя
Отметим, кроме вручения наград, во Дворце "Украина" пройдет гала-концерт, на котором со своими хитами и премьерами выступят номинанты премии и другие артисты.
К слову, не так давно состоялось еще одно важное музыкальное событие – YUNA 2019. Сегодня.Lifestyle подготовили список победителей и фото.
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