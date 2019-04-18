"Золота Жар-птиця 2019": полный список номинантов

Церемония награждения состоится 18 апреля

Номинанты премии "Золота Жар-птиця 2019" Фото: Facebook-страница канала М2

18 апреля во Дворце "Украина" состоится вручение статуэток "Золота Жар-птиця 2019". Торжественная церемония начнется в 18:00, а пока Сегодня.Lifestyle делятся списком номинантов престижной премии, который слегка изменился за последние дни. Так, в связи со скандалом, когда Ирину Федишин безосновательно обвинили в накрутке голосов, менеджмент принял решение снять певицу с номинации "Народный хит".

"Золота Жар-птиця 2019": полный список номинантов

Певица года

Андриана

Alyosha

TARABAROVA

Оля Цибульская

Злата Огневич

Певец года

Александр Пономарёв

Сергей Бабкин

Kishe

Ivan NAVI

Pianoбой

Поп-группа

KAZKA

DILEMMA

KADNAY

Клей Угрюмого

RUMBERO'S

Рок-группа

THE HARDKISS

Антитіла

Беz Обмежень

Воплі Відоплясова

СКАЙ

Хит года (песня года)

KAZKA – "Плакала"

NK – "Тримай"

Alyosha – "Текіла"

All stars MOZGI Ent. – "Промінь"

Андриана – "Ой, мамо"

Клип года

Оля Цибульская – "Сукня біла"

Злата Огневич – "Долоні"

KAZKA – "Плакала"

Андриана – "Ой, мамо"

Воплі Відоплясова – "Кобіта"

Баллада года

Александр Пономарёв – "Неймовірна"

Воплі Відоплясова – "Дібрівонька"

THE HARDKISS – "Мелодія"

Антитіла – "Лови момент"

Беz Обмежень – "Листопад"

Прорыв года

Alina Pash

LAUD

DILEMMA

ЛІА

Alyona Alyona

Народный хит

Потап & Олег Винник – "Найкращий день" OST "Скажене Весілля"

NK – "Тримай"

Оля Цибульская – "Сукня біла"

Андриана – "Ой, мамо"

Дэнс-хит (танцевальный хит)

DILEMMA – "Майлав"

KADNAY – "Тіло"

TARABAROVA – "Маніфест"

Злата Огневич – "Долоні"

VALEVSKA – "Моє Тіло"

Инди

KADNAY

Jamala

LAUD

Один в каное

Женя і Катя

Отметим, кроме вручения наград, во Дворце "Украина" пройдет гала-концерт, на котором со своими хитами и премьерами выступят номинанты премии и другие артисты.

К слову, не так давно состоялось еще одно важное музыкальное событие – YUNA 2019. Сегодня.Lifestyle подготовили список победителей и фото.

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