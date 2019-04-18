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"Золота Жар-птиця 2019": полный список номинантов

Церемония награждения состоится 18 апреля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:30
Номинанты премии "Золота Жар-птиця 2019"
Номинанты премии "Золота Жар-птиця 2019"
Фото: Facebook-страница канала М2

18 апреля во Дворце "Украина" состоится вручение статуэток "Золота Жар-птиця 2019". Торжественная церемония начнется в 18:00, а пока Сегодня.Lifestyle делятся списком номинантов престижной премии, который слегка изменился за последние дни. Так, в связи со скандалом, когда Ирину Федишин безосновательно обвинили в накрутке голосов, менеджмент принял решение снять певицу с номинации "Народный хит".

"Золота Жар-птиця 2019": полный список номинантов

Певица года

  • Андриана
  • Alyosha
  • TARABAROVA
  • Оля Цибульская
  • Злата Огневич

Певец года

  • Александр Пономарёв
  • Сергей Бабкин
  • Kishe
  • Ivan NAVI
  • Pianoбой

Поп-группа

  • KAZKA
  • DILEMMA
  • KADNAY
  • Клей Угрюмого
  • RUMBERO'S

Рок-группа

  • THE HARDKISS
  • Антитіла
  • Беz Обмежень
  • Воплі Відоплясова
  • СКАЙ

Хит года (песня года)

  • KAZKA – "Плакала"
  • NK – "Тримай"
  • Alyosha – "Текіла"
  • All stars MOZGI Ent. – "Промінь"
  • Андриана – "Ой, мамо"

Клип года

  • Оля Цибульская – "Сукня біла"
  • Злата Огневич – "Долоні"
  • KAZKA – "Плакала"
  • Андриана – "Ой, мамо"
  • Воплі Відоплясова – "Кобіта"

Баллада года

  • Александр Пономарёв – "Неймовірна"
  • Воплі Відоплясова – "Дібрівонька"
  • THE HARDKISS – "Мелодія"
  • Антитіла – "Лови момент"
  • Беz Обмежень – "Листопад"

Прорыв года

  • Alina Pash
  • LAUD
  • DILEMMA
  • ЛІА
  • Alyona Alyona

Народный хит

  • Потап & Олег Винник – "Найкращий день" OST "Скажене Весілля"
  • NK – "Тримай"
  • Оля Цибульская – "Сукня біла"
  • Андриана – "Ой, мамо"

Дэнс-хит (танцевальный хит)

  • DILEMMA – "Майлав"
  • KADNAY – "Тіло"
  • TARABAROVA – "Маніфест"
  • Злата Огневич – "Долоні"
  • VALEVSKA – "Моє Тіло"

Инди 

  • KADNAY
  • Jamala
  • LAUD
  • Один в каное
  • Женя і Катя

Отметим, кроме вручения наград, во Дворце "Украина" пройдет гала-концерт, на котором со своими хитами и премьерами выступят номинанты премии и другие артисты.

К слову, не так давно состоялось еще одно важное музыкальное событие – YUNA 2019. Сегодня.Lifestyle подготовили список победителей и фото.

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