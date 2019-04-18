"Золота Жар-птиця 2019": полный список победителей
Премия "Золота Жар-птиця 2019" состоялась 18 апреля
18 апреля во Дворце "Украина" состоялось ежегодное престижное событие в мире музыки – церемония "Золота Жар-птиця". Среди номинантов – самые популярные артисты украинского шоу-бизнеса, однако победителями стали лишь 11 из них. Кто получил статуэтку – в материале Сегодня.Lifestyle.
Полный список победителей премии "Золота Жар-птиця 2019"
Певица года
Андриана
Alyosha
TARABAROVA
Оля Цибульская
Злата Огневич
- Победительница: Злата Огневич
Певец года
Александр Пономарёв
Сергей Бабкин
Kishe
Ivan NAVI
Pianoбой
- Победитель: Сергей Бабкин
Поп-группа
KAZKA
DILEMMA
KADNAY
Клей Угрюмого
RUMBERO'S
- Победители: KAZKA
Рок-группа
THE HARDKISS
Антитіла
Беz Обмежень
Воплі Відоплясова
СКАЙ
- Победители: Беz Обмежень
Хит года (песня года)
KAZKA – "Плакала"
NK – "Тримай"
Alyosha – "Текіла"
All stars MOZGI Ent. – "Промінь"
Андриана – "Ой, мамо"
- Победитель: KAZKA – "Плакала"
Клип года
Оля Цибульская – "Сукня біла"
Злата Огневич – "Долоні"
KAZKA – "Плакала"
Андриана – "Ой, мамо"
Воплі Відоплясова – "Кобіта"
- Победитель: Воплі Відоплясова – "Кобіта"
Баллада года
Александр Пономарёв – "Неймовірна"
Воплі Відоплясова – "Дібрівонька"
THE HARDKISS – "Мелодія"
Антитіла – "Лови момент"
Беz Обмежень – "Листопад"
- Победитель: THE HARDKISS – "Мелодія"
Прорыв года
Alina Pash
LAUD
DILEMMA
ЛІА
Alyona Alyona
- Победитель: DILEMMA
Народный хит
Потап & Олег Винник – "Найкращий день" OST "Скажене Весілля"
NK – "Тримай"
Оля Цибульская – "Сукня біла"
Андриана – "Ой, мамо"
- Победитель: Потап & Олег Винник – "Найкращий день" OST "Скажене Весілля"
Дэнс-хит (танцевальный хит)
DILEMMA – "Майлав"
KADNAY – "Тіло"
TARABAROVA – "Маніфест"
Злата Огневич – "Долоні"
VALEVSKA – "Моє Тіло"
- Победитель: Злата Огневич – "Долоні"
Инди
KADNAY
Jamala
LAUD
Один в каное
Женя і Катя
- Победитель: KADNAY
Отметим, кроме церемонии награждения "Золота Жар-птиця 2019", в рамках премии состоялся грандиозный концерт. Свои музыкальные номера представили THE HARDKISS, KAZKA, JAMALA, Сергей Бабкин, Alyosha, "Вопли Видоплясова", Злата Огневич, Pianoбой, "Беz ОБМЕЖЕНЬ", Alyona Alyona, TARABAROVA, David Axelrod, Андриана, Александр Пономарев. Специальными гостями вечера стали Тина Кароль и группа "Бумбокс", которые недавно представили совместный трек "Безодня", пленивший поклонников артистов.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram