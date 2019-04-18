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"Золота Жар-птиця 2019": полный список победителей

Премия "Золота Жар-птиця 2019" состоялась 18 апреля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:21
Победители премии "Золота Жар-птиця 2019"
Победители премии "Золота Жар-птиця 2019"
Фото: Facebook-страница канала М2

18 апреля во Дворце "Украина" состоялось ежегодное престижное событие в мире музыки – церемония "Золота Жар-птиця". Среди номинантов – самые популярные артисты украинского шоу-бизнеса, однако победителями стали лишь 11 из них. Кто получил статуэтку – в материале Сегодня.Lifestyle.

Полный список победителей премии "Золота Жар-птиця 2019"

Певица года

Андриана

Alyosha

TARABAROVA

Оля Цибульская

Злата Огневич

  • Победительница: Злата Огневич

Певец года

Александр Пономарёв

Сергей Бабкин

Kishe

Ivan NAVI

Pianoбой

  • Победитель: Сергей Бабкин

Поп-группа

KAZKA

DILEMMA

KADNAY

Клей Угрюмого

RUMBERO'S

  • Победители: KAZKA

Рок-группа

THE HARDKISS

Антитіла

Беz Обмежень

Воплі Відоплясова

СКАЙ

  • Победители: Беz Обмежень

Хит года (песня года)

KAZKA – "Плакала"

NK – "Тримай"

Alyosha – "Текіла"

All stars MOZGI Ent. – "Промінь"

Андриана – "Ой, мамо"

  • Победитель: KAZKA – "Плакала"

Клип года

Оля Цибульская – "Сукня біла"

Злата Огневич – "Долоні"

KAZKA – "Плакала"

Андриана – "Ой, мамо"

Воплі Відоплясова – "Кобіта"

  • Победитель: Воплі Відоплясова – "Кобіта"

Баллада года

Александр Пономарёв – "Неймовірна"

Воплі Відоплясова – "Дібрівонька"

THE HARDKISS – "Мелодія"

Антитіла – "Лови момент"

Беz Обмежень – "Листопад"

  • Победитель: THE HARDKISS – "Мелодія"

Прорыв года

Alina Pash

LAUD

DILEMMA

ЛІА

Alyona Alyona

  • Победитель: DILEMMA

Народный хит

Потап & Олег Винник – "Найкращий день" OST "Скажене Весілля"

NK – "Тримай"

Оля Цибульская – "Сукня біла"

Андриана – "Ой, мамо"

  • Победитель: Потап & Олег Винник – "Найкращий день" OST "Скажене Весілля"

Дэнс-хит (танцевальный хит)

DILEMMA – "Майлав"

KADNAY – "Тіло"

TARABAROVA – "Маніфест"

Злата Огневич – "Долоні"

VALEVSKA – "Моє Тіло"

  • Победитель: Злата Огневич – "Долоні"

Инди 

KADNAY

Jamala

LAUD

Один в каное

Женя і Катя

  • Победитель: KADNAY

Отметим, кроме церемонии награждения "Золота Жар-птиця 2019", в рамках премии состоялся грандиозный концерт. Свои музыкальные номера представили THE HARDKISS, KAZKA, JAMALA, Сергей Бабкин, Alyosha, "Вопли Видоплясова", Злата Огневич, Pianoбой, "Беz ОБМЕЖЕНЬ", Alyona Alyona, TARABAROVA, David Axelrod, Андриана, Александр Пономарев. Специальными гостями вечера стали Тина Кароль и группа "Бумбокс", которые недавно представили совместный трек "Безодня", пленивший поклонников артистов.

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