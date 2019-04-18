"Золота Жар-птиця 2019": все подробности грандиозного шоу

На гала-концерте выступят THE HARDKISS, KAZKA, JAMALA и другие артисты

На "Золотой Жар-птице 2019" состоится гала-концерт Фото: Facebook-страница канала М2

Одно из самых важных музыкальных событий в Украине, премия "Золота Жар-птиця 2019", состоится 18 апреля во Дворце "Украина". Кроме того, что артисты получат заветные статуэтки, в рамках церемонии пройдет грандиозный гала-концерт, где эксклюзивные выступления представят топовые украинские артисты и номинанты премии "Золота Жар-птиця 2019".

Свои музыкальные номера представят THE HARDKISS, KAZKA, JAMALA, Сергей Бабкин, Alyosha, "Вопли Видоплясова", Злата Огневич, Pianoбой, "Беz ОБМЕЖЕНЬ", Alyona Alyona, TARABAROVA, David Axelrod, Андриана, Александр Пономарев. Специальными гостями вечера станут Тина Кароль и группа "Бумбокс", которые недавно представили совместный трек "Безодня", пленивший поклонников артистов.

Дэвид Аксельрод, который принимал участие в шоу "Голос", однако покинул его в полуфинале, представит песню, с которой начинает новый этап своей карьеры, – "Бейба".

Дэвид Аксельрод Фото: YouTube

"После участия в "Голосе..." многие ждут от меня баллад. Баллады, да, будут, но немного позже. Эта песня – для настроения. Драйвовая, веселая, зажигательная! Берем курс на яркое лето!", – говорит артист.

Организаторы обещают зрителям невероятное количество света, необычные декорации и незабываемые эмоции.

"Все, что мы придумали, все, к чему мы готовились, наконец-то можно будет увидеть на сцене! Всех нас охватывает приятное волнение. Я благодарю всю семью "Таврийских Игр" (это действительно не просто компания, а семья!) за командную работу и приподнятое настроение на протяжении всего времени сотрудничества!" – комментирует режиссер-постановщик "Золотої Жар-птиці 2019" Катя Царик.

Ранее Сегодня.Lifestyle поделились полным списком номинантов премии "Золота Жар-птиця 2019". Известная певица приняла решение снять свою кандидатуру с номинации.

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