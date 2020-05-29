Золотая жар-Птица-2020: объявлены имена номинантов на музыкальную премию
Церемония состоится 31 мая
Ежегодная украинская музыкальная премия "Золотая жар-Птица-2020" состоится 31 мая в 20:00. В этому году из-за пандемии коронавируса организаторы проведут мероприятие в необычном формате. Каким он будет, обещают сообщить позже. Напомним, что Олег Винник стал двукратным обладателем премии "Золотая жар-птица".
Традиционно организаторами "Золотой жар-птицы" стали телеканал М2 и компания "Таврийские Игры", которые определили претендентов в 10 номинациях престижной награды. Победителей будут определять в два этапа.
Определение победителей будет проходить в два этапа – в первом выбрать будут по пять артистов в каждой номинации, чьи клипы получили самые высокие рейтинги в эфире телеканала М2 в период с 1 марта 2019 по 1 марта 2020 года включительно. Во втором этапе список номинантов попадает в экспертный совет, который путем тайного голосования определяет победителей.
В состав жюри вошли радио– и телепродюсеры, а также известные личности украинского шоу-бизнеса. Среди них известная продюсер Алена Мозговая, музыкальный продюсер Юрий Никитин, телеведущий Игорь Кондратюк и другие.
Певица года
- Michelle Andrade
- TARABAROVA
- Тина Кароль
- NK | Настя Каменских
- Злата Огневич
Певец года
- Виталий Козловский
- Сергей Бабкин
- MÉLOVIN
- Олег Винник
- Kishe
Поп-группа
- "Время и Стекло"
- TamerlanAlena
- DZIDZIO
- KAZKA
- MOZGI
Рок-группа
- "Антитела"
- THE HARDKISS
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
- "Вопли Видоплясова"
- "СКАЙ"
Хит года
- Сергей Бабкин – "Моє кохання"
- Время и Стекло – "Дим"
- NK | Настя Каменских – "Обіцяю"
- MÉLOVIN – "Ти"
- Злата Огневич – "Солодка кара"
Клип года
- TARABAROVA – "Мені казково"
- NK | Настя Каменских – "Обіцяю"
- Тина Кароль – "Вабити"
- THE HARDKISS – "Жива"
- Michelle Andrade – "Не знаю"
Баллада года
- THE HARDKISS – "Хто, як не ти"
- ДОРОШ – "Де ти є"
- Антитела – "Буде син"
- Тина Кароль & Юлия Санина – "Вільна"
- Alyosha & Vlad Darwin – "Пірнай"
Народный хит
- Олег Винник – "Роксолана"
- NK | Настя Каменских – "Обіцяю"
- Андриана – "Ча Ча Ча"
- KAMALIYA feat. Rico Macho – "Наше LіТО"
- Наталка Карпа – "Гойдай"
Дэнс-хит
- Время и Стекло – "Дим"
- Артем Пивоваров – "2000"
- Kishe – #LOVE
- Ирина Федишин & BAKUN – "Просто танцюй"
- Michelle Andrade – "Не знаю"
Инди
- LAUD
- KADNAY
- Jamala feat. alyona alyona
- TVORCHI
- Shy & Pianoбой
Напомним, Ада Роговцева получит почетную награду "Золота Дзиґа" за вклад в развитие украинского кино.
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