Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Золотая жар-Птица-2020: объявлены имена номинантов на музыкальную премию

Сегодня, 15:09

Церемония состоится 31 мая

Ежегодная украинская музыкальная премия "Золотая жар-Птица-2020" состоится 31 мая в 20:00. В этому году из-за пандемии коронавируса организаторы проведут мероприятие в необычном формате. Каким он будет, обещают сообщить позже. Напомним, что Олег Винник стал двукратным обладателем премии "Золотая жар-птица".

Традиционно организаторами "Золотой жар-птицы" стали телеканал М2 и компания "Таврийские Игры", которые определили претендентов в 10 номинациях престижной награды. Победителей будут определять в два этапа.

Определение победителей будет проходить в два этапа – в первом выбрать будут по пять артистов в каждой номинации, чьи клипы получили самые высокие рейтинги в эфире телеканала М2 в период с 1 марта 2019 по 1 марта 2020 года включительно. Во втором этапе список номинантов попадает в экспертный совет, который путем тайного голосования определяет победителей.

Состав жюри

В состав жюри вошли радио– и телепродюсеры, а также известные личности украинского шоу-бизнеса. Среди них известная продюсер Алена Мозговая, музыкальный продюсер Юрий Никитин, телеведущий Игорь Кондратюк и другие.

Список имен номинантов

Певица года

  • Michelle Andrade
  • TARABAROVA
  • Тина Кароль
  • NK | Настя Каменских
  • Злата Огневич

Певец года

  • Виталий Козловский
  • Сергей Бабкин
  • MÉLOVIN
  • Олег Винник
  • Kishe

Поп-группа

  • "Время и Стекло"
  • TamerlanAlena
  • DZIDZIO
  • KAZKA
  • MOZGI

Рок-группа

  • "Антитела"
  • THE HARDKISS
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
  • "Вопли Видоплясова"
  • "СКАЙ"

Хит года

  • Сергей Бабкин – "Моє кохання"
  • Время и Стекло – "Дим"
  • NK | Настя Каменских – "Обіцяю"
  • MÉLOVIN – "Ти"
  • Злата Огневич – "Солодка кара"

Клип года

  • TARABAROVA – "Мені казково"
  • NK | Настя Каменских – "Обіцяю"
  • Тина Кароль – "Вабити"
  • THE HARDKISS – "Жива"
  • Michelle Andrade – "Не знаю"

Баллада года

  • THE HARDKISS – "Хто, як не ти"
  • ДОРОШ – "Де ти є"
  • Антитела – "Буде син"
  • Тина Кароль & Юлия Санина – "Вільна"
  • Alyosha & Vlad Darwin – "Пірнай"

Народный хит

  • Олег Винник – "Роксолана"
  • NK | Настя Каменских – "Обіцяю"
  • Андриана – "Ча Ча Ча"
  • KAMALIYA feat. Rico Macho – "Наше LіТО"
  • Наталка Карпа – "Гойдай"

Дэнс-хит

  • Время и Стекло – "Дим"
  • Артем Пивоваров – "2000"
  • Kishe – #LOVE
  • Ирина Федишин & BAKUN – "Просто танцюй"
  • Michelle Andrade – "Не знаю"

Инди

  • LAUD
  • KADNAY
  • Jamala feat. alyona alyona
  • TVORCHI
  • Shy & Pianoбой

Напомним, Ада Роговцева получит почетную награду "Золота Дзиґа" за вклад в развитие украинского кино.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Золотая малина-2020: в США назвали победителей премии LOBODA получила сразу три престижных премии в России: видео
шоу-бизнес церемония премия Золотая жар-птица
Реклама

Новости партнеров

Бывший муж Марины Боржемской публично оскорбил и унизил ее
Бывший муж Марины Боржемской публично оскорбил и унизил ее
Кравець з
Кравець з "Квартал 95" показала своїх "янголят"
Легендарный повар раскрыл секрет восхитительного пюре
Легендарный повар раскрыл секрет восхитительного пюре
Располневшую Тину Кароль без макияжа заметили в Карпатах (фото)
Располневшую Тину Кароль без макияжа заметили в Карпатах (фото)

Популярные статьи

Вчера, 17:07Travel

Куда поехать в Карпаты: интересные курорты для отдыха

Вчера, 14:09Fun

28 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 12:38Fun

Вознесение Господне: обряды, традиции и приметы дня

Вчера, 11:14Events

Вознесение Господне: что нельзя делать в этот день

Вчера, 10:31Шоу-бизнес

Кайли Миноуг – 52: драматическая история жизни австралийской певицы

Вчера, 10:28Fun

С праздником Вознесения Господня: красивые поздравления в открытках, стихах и смс

Вчера, 08:08Техно

Xiaomi наводнила рынок телевизорами-гигантами по смешной цене

Вчера, 05:30Events

С Вознесением Господним: яркие открытки, красивые картинки и душевные поздравления

27 маяFun

Вознесение Господне: лучшие поздравления в стихах и прозе

27 маяСтиль

Дождь стилю не помеха: как выглядеть модно в плохую погоду

27 маяАфиша

Надя Дорофеева впервые после распада "Время и Стекло" записала новый трек с другом детства

27 маяFun

27 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

27 маяШоу-бизнес

Известной украинской певице сделали операцию: фото из больницы

27 маяFun

"Я все знаю": жених разыграл невесту и случайно узнал, что у нее есть любовник

27 маяFun

Это не женщина: разгадан секрет известной статуи Девы Марии, фото

26 маяFun

26 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Ткач из «Квартал 95» похвастался своей «хаткой», фото
Ткач из «Квартал 95» похвастался своей «хаткой», фото
Женские имена, которые приносят счастье в браке
Женские имена, которые приносят счастье в браке
Новая беда обрушилась на семью Тодоренко и Топалова
Новая беда обрушилась на семью Тодоренко и Топалова
Кухар из
Кухар из "Танців з зірками" показала вторую маму своих детей
Невестка Пугачевой поразила красотой во время отдыха с мужем
Невестка Пугачевой поразила красотой во время отдыха с мужем
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
З'ясувалася правда: як виглядає справжня кохана Балана
З'ясувалася правда: як виглядає справжня кохана Балана
Яма больше не лысый, любимец Могилевской отрастил шевелюру
Яма больше не лысый, любимец Могилевской отрастил шевелюру

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять