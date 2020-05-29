Золотая жар-Птица-2020: объявлены имена номинантов на музыкальную премию

Церемония состоится 31 мая

Ежегодная украинская музыкальная премия "Золотая жар-Птица-2020" состоится 31 мая в 20:00. В этому году из-за пандемии коронавируса организаторы проведут мероприятие в необычном формате. Каким он будет, обещают сообщить позже. Напомним, что Олег Винник стал двукратным обладателем премии "Золотая жар-птица".

Традиционно организаторами "Золотой жар-птицы" стали телеканал М2 и компания "Таврийские Игры", которые определили претендентов в 10 номинациях престижной награды. Победителей будут определять в два этапа.

Определение победителей будет проходить в два этапа – в первом выбрать будут по пять артистов в каждой номинации, чьи клипы получили самые высокие рейтинги в эфире телеканала М2 в период с 1 марта 2019 по 1 марта 2020 года включительно. Во втором этапе список номинантов попадает в экспертный совет, который путем тайного голосования определяет победителей.

Состав жюри

В состав жюри вошли радио– и телепродюсеры, а также известные личности украинского шоу-бизнеса. Среди них известная продюсер Алена Мозговая, музыкальный продюсер Юрий Никитин, телеведущий Игорь Кондратюк и другие.

Список имен номинантов

Певица года

Michelle Andrade

TARABAROVA

Тина Кароль

NK | Настя Каменских

Злата Огневич

Певец года

Виталий Козловский

Сергей Бабкин

MÉLOVIN

Олег Винник

Kishe

Поп-группа

"Время и Стекло"

TamerlanAlena

DZIDZIO

KAZKA

MOZGI

Рок-группа

"Антитела"

THE HARDKISS

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

"Вопли Видоплясова"

"СКАЙ"

Хит года

Сергей Бабкин – "Моє кохання"

Время и Стекло – "Дим"

NK | Настя Каменских – "Обіцяю"

MÉLOVIN – "Ти"

Злата Огневич – "Солодка кара"

Клип года

TARABAROVA – "Мені казково"

NK | Настя Каменских – "Обіцяю"

Тина Кароль – "Вабити"

THE HARDKISS – "Жива"

Michelle Andrade – "Не знаю"

Баллада года

THE HARDKISS – "Хто, як не ти"

ДОРОШ – "Де ти є"

Антитела – "Буде син"

Тина Кароль & Юлия Санина – "Вільна"

Alyosha & Vlad Darwin – "Пірнай"

Народный хит

Олег Винник – "Роксолана"

NK | Настя Каменских – "Обіцяю"

Андриана – "Ча Ча Ча"

KAMALIYA feat. Rico Macho – "Наше LіТО"

Наталка Карпа – "Гойдай"

Дэнс-хит

Время и Стекло – "Дим"

Артем Пивоваров – "2000"

Kishe – #LOVE

Ирина Федишин & BAKUN – "Просто танцюй"

Michelle Andrade – "Не знаю"

Инди

LAUD

KADNAY

Jamala feat. alyona alyona

TVORCHI

Shy & Pianoбой

Напомним, Ада Роговцева получит почетную награду "Золота Дзиґа" за вклад в развитие украинского кино.

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