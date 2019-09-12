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" Золотой состав": Лолита Милявская показала архивное видео с российскими артистами

На кадрах певица запечатлена в самолете в окружении российских звезд

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:30
Лолита Милявская в молодости
Лолита Милявская в молодости
Фото: Instagram.com

Российская исполнительница Лолита Милявская, которая недавно заявила о разводе с 44-летним супругом, решила вспомнить былые времена и поделилась архивным видео с гастролей.

Смотрите видео: Лолита Милявская расплакалась на сцене из-за Украины:

На опубликованном в Instagram ролике 1996 года запечатлены звезды российской эстрады – Филипп Киркоров, Анжелика Варум, Ирина Аллегрова и Наташа Королева. Еще совсем молодые артисты летят все вместе на гастроли, а чтобы скоротать время, в непринужденной обстановке играют в карты на деньги и курят самокрутки.

INSTAGRAM (@lolitamilyavskaya)

"1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги, а кто все поиграл, то на раздевание! Это были незабываемые 42 концерта! Эта дружба за нами закрепилась на все года! Все родные!!! Люблю вас!!!" — написала Лолита.

Подписчики в комментариях отметили, что им приятно наблюдать за молодыми артистами, которые выглядят очень искренними и без пафоса. Один их фанатов написал, что "это золотой состав" российской эстрады. 

Напомним, что до этого бывший муж Лолиты назвал настоящую причину развода.

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шоу-бизнес варум Филипп Киркоров Лолита Милявская певцы Наташа Королева Ирина Аллегрова
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