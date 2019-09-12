" Золотой состав": Лолита Милявская показала архивное видео с российскими артистами

На кадрах певица запечатлена в самолете в окружении российских звезд

Лолита Милявская в молодости Фото: Instagram.com

Российская исполнительница Лолита Милявская, которая недавно заявила о разводе с 44-летним супругом, решила вспомнить былые времена и поделилась архивным видео с гастролей.

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На опубликованном в Instagram ролике 1996 года запечатлены звезды российской эстрады – Филипп Киркоров, Анжелика Варум, Ирина Аллегрова и Наташа Королева. Еще совсем молодые артисты летят все вместе на гастроли, а чтобы скоротать время, в непринужденной обстановке играют в карты на деньги и курят самокрутки.

11 Сен 2019 в 1:54 PDT INSTAGRAM (@lolitamilyavskaya)

"1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги, а кто все поиграл, то на раздевание! Это были незабываемые 42 концерта! Эта дружба за нами закрепилась на все года! Все родные!!! Люблю вас!!!" — написала Лолита.

Подписчики в комментариях отметили, что им приятно наблюдать за молодыми артистами, которые выглядят очень искренними и без пафоса. Один их фанатов написал, что "это золотой состав" российской эстрады.

Напомним, что до этого бывший муж Лолиты назвал настоящую причину развода.

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